Sarıgül bu kez baklava fiyatına sitem etti: Tanesi 20 TL!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, baklava fiyatına sitem etti. Sarıgül, "Önceden kilosu 20 liraydı şimdi tanesi 20 lira." dedi.

TikTok'ta çektiği videolarla gündemden düşmeyen TDP lideri Mustafa Sarıgül, bu kez baklava işletmesinde çektiği videoyu hesabından paylaştı.

Videoda işletme sahibine baklavanın fiyatını soran Sarıgül, “20 lira” yanıtını aldı. Fiyatı fazla bulan Sarıgül, “Anlamadım kardeşim tanesini soruyorum” diyerek sorusunu tekrarladı.

"BENİM VATANDAŞIM BAKLAVAYI NASIL ALACAK?"

İşletmecinin bir kez daha “Tanesi 20 lira” yanıtı vermesinin ardından Sarıgül, “Geldiğimiz nokta. Önceden kilosu 20 liraydı şimdi tanesi 20 lira. Benim vatandaşım baklavayı nasıl alacak?” diye konuştu.