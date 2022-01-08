Şanlıurfa'da hain tuzak; 3 askerimiz Şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa Akçakale'de teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Sınır hattından acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa Akçakale’de 3 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, P.Tğm. Murat ALYAKUT, P.Söz. Er Ertuğrul ULUPINAR ve P.Onb. Enes KOÇ şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

TERÖR MEVZİLERİ TOPÇU ATIŞIYLA VURULDU

Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Tel Abyad’ın batısında tespit edilen terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınır hattı ve Suriye’de konuşlu TSK birlikleri tarafından topçu atışlarıyla vuruldu.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB, 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz.

ŞEHİT TEĞMENİN ACI HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut’un (26) acı haberi, Büyüknacar Mahallesi’nde yaşayan Havva ve İsmail Alyakut çiftine yetkililer tarafından verildi.

Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut.

Alyakut çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları, eve akın etti.

Yakınlarının teselli ettiği Alyakut ailesinin evi ile sokağına Türk bayrağı asıldı.

MERSİN’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Saldırıda şehit olan Er Ertuğrul Ulupınar’ın acı haberi Mersin’deki ailesine ulaştı.

Şehit Er Ertuğrul Ulupınar.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu şehit evi yasa boğuldu.

Saldırıda şehit olan er Enes Koç’un acı haberi İstanbul Bahçelievler’de yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu şehit evi yasa boğuldu.