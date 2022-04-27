BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu, birleştirildi mi? Kabine Toplantısısonuçları ile 9 gün tatil oldu mu, uzatıldı mı?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs 2022 tarihinde başlıyor olacak. Bayrama sayılı günler kala milyonlarca kişinin yakından takip ettiği bayram tatili için yapılan son açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. 25 Nisan 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca vatandaş gözlerini Ramazan Bayramı tatili için gelecek son dakikaaçıklamasına çevirmişti. Bu noktada; bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu, uzatıldı mı şeklindeki sorulara yanıtları netlik kazandı. Peki; 2022 bayram tatili kaç gün oldu? İşte yanıtı!

"Bayram tatili kaç gün oldu?" sorusunun yanıtı için sorgulamalar bugün de devam ediyor. Mübarek on bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesinin ardından Ramazan Bayramı coşkusu yaşanacak. Bu noktada; bayram tatilinin kaç gün olduğu araştırma konusu olurken özellikle 9 güne çıkarılıp çıkarılmadığı merak ediliyordu. KritikKabine Toplantısı ile birlikte "Bayram tatili kaç gün?" sorusu yanıt buldu. Peki; Bu sene Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu, Kabine sonrası 9 gün tatil oldu mu, uzatıldı mı? İşte son açıklamalar!

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN? MEMUR VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DİKKAT!

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.

Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.

Bu tarihlerde çalışması yapanlar ise 1 günlük çalışmaya karşılık 1 günlük yevmiye alacaklar. Bu durumda özel sektör çalışanları Perşembe ve Cuma günleri işlerine dönmek durumunda. Yani 9 günlük tatil onlar için geçerli olmayacak.

Ancak hükümet tatili 9 gün yapma kararı verse de vermese de özel sektör çalışanlarının da tatili 9 güne çıkartma şansı bulunuyor. Bunun birkaç yöntemi var.

ŞİRKET KARAR VEREBİLİR

Çalışanlarının 9 gün tatil yapmasını isteyen özel sektördeki şirketler isterlerse bunu sağlayabilirler. Eğer haftanın 5 günü çalışma yapılıyorsa şirketler de çalışanlarına 2 gün idari izin verirler. Bu durumda haftanın 5 günü çalışanlar cumartesi- pazarları birleştirerek 9 gün izin yapabilir.

Böylece 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri idari izinli sayılırlar. Eğer haftanın 6 günü çalışılıyorsa bu kez izin 6 güne çıkartılabilir.

İki gün idari izin verilirse 7 mayıs cumartesi iş başı yapılabilir. Bu cumartesi de idari izinli sayılırlarsa 9 güne ulaşılır. Böylece haftada 5 gün çalışanlar için 2 gün, haftada 6 gün çalışanlar için ise 3 günlük idari izinle 9 güne ulaşılır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu, idari izin olduğu için işverenler bu günleri yıllık izinden düşemiyor. Ayrıca maaştan da kesemiyor.

YILLIK İZİN FORMÜLÜ

Eğer işveren idari izin konusunda bir karar vermez ise çalışanların yine de 9 günlük izin yapma imkânları var. Son yapılan yasal değişikliklerle bir bölümü 10 gün olmak üzere yıllık izinler istenildiği kadar bölünebiliyor.

Yani çalışanlar isterlerse izinlerinin 10 günlük kısmından sonraki bölümünü 1'er gün olarak da kullanabiliyor.

Bu durumda çalışanlar Perşembe ve Cuma günlerini, cumartesi çalışıyorlarsa her iki cumartesini yıllık izninden kullanarak yine tatilini 9 güne çıkartabilir.

Ancak burada da tamamen işveren ile işçi arasında varılacak mutabakat söz konusu olacak.