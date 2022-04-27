banner314

banner325

Son Dakika

Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs 2022 tarihinde başlıyor olacak. Bayrama sayılı günler kala milyonlarca kişinin yakından takip ettiği bayram tatili için yapılan son açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. Bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu, uzatıldı mı gibi sorulara yanıtları netlik kazandı. Peki; 2022 Ramazan Bayram tatili kaç gün oldu?

GÜNDEM 27.04.2022, 05:13 Murat Aydın
Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu, birleştirildi mi? Kabine Toplantısısonuçları ile 9 gün tatil oldu mu, uzatıldı mı?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs 2022 tarihinde başlıyor olacak. Bayrama sayılı günler kala milyonlarca kişinin yakından takip ettiği bayram tatili için yapılan son açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. 25 Nisan 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca vatandaş gözlerini Ramazan Bayramı tatili için gelecek son dakikaaçıklamasına çevirmişti. Bu noktada; bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu, uzatıldı mı şeklindeki sorulara yanıtları netlik kazandı. Peki; 2022 bayram tatili kaç gün oldu? İşte yanıtı!

"Bayram tatili kaç gün oldu?" sorusunun yanıtı için sorgulamalar bugün de devam ediyor. Mübarek on bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesinin ardından Ramazan Bayramı coşkusu yaşanacak. Bu noktada; bayram tatilinin kaç gün olduğu araştırma konusu olurken özellikle 9 güne çıkarılıp çıkarılmadığı merak ediliyordu. KritikKabine Toplantısı ile birlikte "Bayram tatili kaç gün?" sorusu yanıt buldu. Peki; Bu sene Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu, Kabine sonrası 9 gün tatil oldu mu, uzatıldı mı? İşte son açıklamalar!

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN? MEMUR VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DİKKAT!

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.

Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.

Bu tarihlerde çalışması yapanlar ise 1 günlük çalışmaya karşılık 1 günlük yevmiye alacaklar. Bu durumda özel sektör çalışanları Perşembe ve Cuma günleri işlerine dönmek durumunda. Yani 9 günlük tatil onlar için geçerli olmayacak.

Ancak hükümet tatili 9 gün yapma kararı verse de vermese de özel sektör çalışanlarının da tatili 9 güne çıkartma şansı bulunuyor. Bunun birkaç yöntemi var.

ŞİRKET KARAR VEREBİLİR

Çalışanlarının 9 gün tatil yapmasını isteyen özel sektördeki şirketler isterlerse bunu sağlayabilirler. Eğer haftanın 5 günü çalışma yapılıyorsa şirketler de çalışanlarına 2 gün idari izin verirler. Bu durumda haftanın 5 günü çalışanlar cumartesi- pazarları birleştirerek 9 gün izin yapabilir.

Böylece 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri idari izinli sayılırlar. Eğer haftanın 6 günü çalışılıyorsa bu kez izin 6 güne çıkartılabilir.

İki gün idari izin verilirse 7 mayıs cumartesi iş başı yapılabilir. Bu cumartesi de idari izinli sayılırlarsa 9 güne ulaşılır. Böylece haftada 5 gün çalışanlar için 2 gün, haftada 6 gün çalışanlar için ise 3 günlük idari izinle 9 güne ulaşılır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu, idari izin olduğu için işverenler bu günleri yıllık izinden düşemiyor. Ayrıca maaştan da kesemiyor.

YILLIK İZİN FORMÜLÜ

Eğer işveren idari izin konusunda bir karar vermez ise çalışanların yine de 9 günlük izin yapma imkânları var. Son yapılan yasal değişikliklerle bir bölümü 10 gün olmak üzere yıllık izinler istenildiği kadar bölünebiliyor.

Yani çalışanlar isterlerse izinlerinin 10 günlük kısmından sonraki bölümünü 1'er gün olarak da kullanabiliyor.

Bu durumda çalışanlar Perşembe ve Cuma günlerini, cumartesi çalışıyorlarsa her iki cumartesini yıllık izninden kullanarak yine tatilini 9 güne çıkartabilir.

Ancak burada da tamamen işveren ile işçi arasında varılacak mutabakat söz konusu olacak.

#RamazanBayramı #tatil #kaçgün
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 27 Nisan 2022
İmsak 04:24
Güneş 06:01
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:03
Yatsı 21:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir