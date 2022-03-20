Özer Sencar; Muhalefet dikkat ederse yeni seçim yasası Erdoğan'ı yok eder

Seçimlere kısa bir süre kala İktidarın yeni bir seçim yasası yapıp, baraj sınırını ve oy dağılımlarını kendilerine göre yarayacak bir şekilde kaleme alması tartışılıyor. İktidarda olan Cumhur ittifakının hazırladığı yasa taslağında, MHP'nin yüzde 7'lere düştüğü gözüken oy oranı yüzde 7 alt sınır olarak yasa maddesi haline getirilirken, oy oranlarının da kendi lehlerine sayılabileceği bi sistem oluşturmaya çalıştıkları önü sürülüyor.

Türkiye'de oy tahminleriyle ve yaptığı araştırmalarla tanınan Metropoll Araştırma kurucusu Özer Sencar, Cumhur İttifakı'nın seçim yasası değişikliğini ele aldı. "İktidar şuan en zayıf dönemini yaşıyor" diyen Sencar, iktidarın seçimi kaybetmesi için yapması gerekeni açıkladı.

Ünlü anketçi muhalefetin seçimleri kazanması için yapması gerekeni açıkladı.

Metropoll Araştırma kurucusu Özer Sencar, Halk TV’de konuk olduğu programda siyasi gündem ile ilgili önemli tespitlerde bulundu. Seçim yasası değişikliği ile ilgili konuşan Özer Sencar, iktidarın oy gücü bakımından şuan en zayıf döneminde olduğuna dikkat çekti.

İktidarın bu şekilde seçime girecek olması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimini de parlamento seçimini de kaybedecek durumda olduğunu söyleyen Sencar, şunları söyledi:

"İKTİDAR SEÇİM KANUNU İLE AVANTAJLI HALE GELMEYE ÇALIŞIYOR"

“İktidar bunu görüyor. Oyunu arttıramayacağına göre seçim yasasında ufak tefek değişikliklerle -ki buradaki değişiklikler ufak tefek sayılamaz- avantajlı hale getirmeye çalışıyor. Seçim kanunu ile oynamak bir defaya mahsus iktidarların işine yarasa da eğer muhalefet konuyu çok iyi algılar ve ona göre davranabilirse seçim kanununda yapılacak değişiklikler muhalefete iktidardan daha çok yarar.

Yani bunu şöyle düşünmek lazım. Bu bir satranç oyunudur. İktidar bir hamle yaptı. Muhalefetinde bu hamleye karşı en doğru hamleyi yapıp mat olmama gibi bir sorumluluğu var. Benim kanaatim muhalefet liderleri özveride bulunabilirlerse hem Cumhurbaşkanlığı'nı hem de parlamentoyu kazanabilirler.

MUHALEFET DOĞRU ADAYLA İLK TURDA CUMHURBAŞKANLIĞINI KAZANABİLİR

Seçim yasası değişikliğinin Cumhurbaşkanı seçimiyle bir ilişkisi yok. Bugünkü kamuoyu ölçümlerine göre, muhalefet eğer uygun bir adayla çıkarsa çok rahat bir şekilde Cumhurbaşkanlığını alabilir. Hatta ilk turda bile alabilir. Ancak birinci turda böyle bir seçimi kazanmak için muhalefet adayının seçim zamanı yapılacak anketlerde Erdoğan'dan on puan önde olması gerekir."