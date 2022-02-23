Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Erdoğan'ın Afrika gezisinde şehit oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti sırasında görev yapan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal Stadı'nın açılış töreni esnasında kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu.

Şehit Eren'in cenazesi, Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah."