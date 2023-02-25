Depremde felaketi yaşayan Gaziantep Nurdağı'nın AKP'li belediye başkanı Ökkeş Kavak, gözaltına alındı. Ökkeş, depremde yaptığı binalar yıkılan AKP'li meclis üyesi müteahhit Yunus Kaya ile olan ilişkisiyle gündem olmuştu.

AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

Gaziantep27'de yer alan habere göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin etkisiyle yerle bir olan Nurdağı’nda yaptığı bütün binalar yakılan CCK inşaatın sahibi Belediye meclis üyesi ve müteahhit Yunus Kaya’nın ardından Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yakalanan Yunus Kaya’nın birlikte birçok fotoğraflarının yer aldığı Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile ortak olduğu, yakın ilişkisi ve yaptığı binaların belediye denetimi konusunda verdiği ifade merak konusu oldu.



Öte yandan, gözaltındaki Yunus Kaya, kısa süre önce sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



AKP'Lİ BAŞKANIN ŞİRKETİYLE ORTAK İNŞAAT YAPMIŞLAR

Oda TV’de yer alan bilgiye göre, AKP Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Yunus Kaya’nın Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Ökkeş Kavak'ın başkan seçilinceye kadar yönetim kurulu başkanlığını yapıp daha sonra kardeşi Osman Kavak'a devrettiği Kavak İnşaat ile de yapı ortaklığının bulunduğu ortaya çıktı.

