banner314

banner325

Son Dakika

'Musa Hoca' nın El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı

Musa Ebu Cafer adlı kişi verdiği vaazlerde Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı

GÜNDEM 03.12.2022, 07:14 Murat Aydın
'Musa Hoca' nın El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı

Cumhuriyet dönemini ve büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan ‘Musa Hoca’ lâkaplı Musa Ebu Cafer’in, İçişleri Bakanlığı’na bağlı www.terorarananlar.pol.tr sayfasında terör örgütü El Kaide üyesi olarak arandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı

‘Musa Hoca’ lakabıyla bilinen Musa Ebu Cafer’in 14 Kasım 2018 yılında büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e ilişkin söylediği, “Atatürk’ü benimseyen, onu seven, onun ilkelerini benimseyen kimselere de nasihatim şudur. Tövbe ediniz. Tövbe etmeyecek olursanız vallahi Allah’ın karşısına kâfir olarak çıkarsınız Allah korusun. Çünkü böyle bir şahsiyet İslam'ı ortadan kaldırıp yerine Cumhuriyeti ve laikliği getiren bir şahsiyettir. Böyle bir insanı Müslüman nasıl sevebilir?” sözleri geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

Cafer’in daha sonrasında ise Cumhuriyet dönemini de hedef aldığı ortaya çıktmıştı. ‘Musa Hoca’ şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

“Bunlar İslamı köken yıkmaya çalışmışlar. Müslümanlara ağır darbe vurmuşlar. Şeriatı yeryüzünden silmeye çalışmışlar. Hilafeti kaldırmışlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi. İşte bunlar asıl düşmanlardır. O münafıklar cehennemin en alt tabakasında olacaklardır.”

Cumhuriyet’in haberine göre; ‘Musa Hoca’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlı www.terorarananlar.pol.tr sayfasında yer alan Terörden Arananlar Listesi’nde 2 milyon TL ödülle arandığı ve “yeşil kategori” de El Kaide terör örgütü üyesi olarak yer aldığı görüldü.

Öte yandan Musa Ebu Cafer’in listede ‘Musa Olğaç’ ismiyle yer aldığı görüldü. ‘Musa Hoca’ buna rağmen ‘Davet Minber’ isimli web sitesi ve sosyal medya hesaplarında laiklik ve Cumhuriyet karşıtı yayınlar yapıyor. Musa Olğaç’ın isminin Terörden Arananlar Listesi’nde yer aldığı halde Olğaç’ın yayınlarına Türkiye’de erişim konusunda resmi bir engellemenin olmaması dikkat çekti.

‘MUSA HOCA’ İLE SINIRLI DEĞİL

‘Musa Hoca’nın birlikte yayın yaptığı 'Samet Dagül’ün de Terörden Arananlar Listesi’nde olması dikkat çekti. Dagül, “yeşil kategori” de ve El Kaide terör örgütü üyesi olarak yer alıyor.

Usame bin Ladin’in kurucusu olduğu El Kaide’yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, NATO, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar ile birçok ülke terör örgütü olarak tanımlamaktadır.

#musahoca #elkaide #Musa Ebu Cafer #cumhuriyetdönemi #atatürk
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 03 Aralık 2022
İmsak 06:33
Güneş 08:04
Öğle 12:59
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir