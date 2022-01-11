MSB Bakanı Akar: 22 terörist etkisiz hale getirildi! PKK/YPG hedeflerini vuruluyor
Akçakale'de 3 askerin şehit edilmesinin ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydederek " PKK/YPG hedeflerini vurmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa Akçakale'de 3 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin, "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam edecek" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa Akçakale'de 3 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Saldırının ardından gerekli operasyonların hemen başlatıldığını vurgulayan Milli Savunma Bakanı HulusiAkar, "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir. Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının daha da artacağını değerlendiriyoruz. Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda sürecek. Bütün muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadesini ukllandı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016