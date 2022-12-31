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MHP'ye yakın gazete Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş Cinayetini atladı
Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in vurularak öldürüldüğü haberinin, MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesinin manşetinde yer almaması dikkati çekti.
GÜNDEM 31.12.2022, 18:40 31.12.2022, 18:59 Murat Aydın
Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da vurularak öldürülmesinin geçen zaman içersinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti kurmayları herhangi bir taziye mesajında bulunmadı, açıklama yapmadı.
Türkiye'nin gündemine yerleşen ve ciddi kanlı saldırı, MHP'ye yakın Türkgün gazetesinde de yer bulamadı. Gazetenin manşetinde Sinan Ateş'e dair herhangi bir haber yer almadı.
Benzer şekilde gazetenin internet sitesinde de Ateş'in ölümüyle ilgili hiç bir haber bulunmuyor.
İşte gazetenin bugünkü baş sayfası:
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