MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Sertel Selim atandı

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığına yeni il başkanı ataması yapıldı. MHP İstanbul İl Başkanlığına atanan Sertel Selim sosyal medya hesabından paylaşım yaparak görevini duyurdu.

AÇIKLAMA GELDİ

Sertel Selim, MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atandığı kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Selim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı görevine şahsımı uygun bulan ve onurlandıran Liderim Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı arz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ülküm Uğruna Ülkem Hayrına, Lider Ülke Türkiye İçin…"

SERTEL SELİM KİMDİR?

Daha önce MHP Fatih İlçe Başkanı olarak görev yapan Sertel Selim, MHP İstanbul teşkilatında bilinen bir isimdir. MHP İstanbul İl Avrupa Yakası'ndan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti. Selim, yapılan açıklamayla MHP İstanbul İl Başkanı olarak atandığını duyurdu.