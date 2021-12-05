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Metin Feyzioğlu Barolar Birliği başkanlığını kaybetti; Erinç Sağkan oldu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) bugün Avukat Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 36. Genel Kurulu ile 9'uncu başkanını seçti. Yeni başkan Metin Feyzioğlu'na karşı yarışan Erinç Sağkan oldu.

GÜNDEM 05.12.2021, 21:48 05.12.2021, 22:13 Murat Aydın
Metin Feyzioğlu Barolar Birliği başkanlığını kaybetti; Erinç Sağkan oldu

Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Metin Feyzioğlu'na karşı yarışan Erinç Sağkan oldu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) bugün Avukat Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 36. Genel Kurulu ile 9'uncu başkanını seçti.

Ramiz Erinç Sağkan'ın ve iktidara yakınlığı nedeniyle eleştirilen Metin Feyzioğlu'nun aday olduğu seçimde, TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu. Seçimdeki bir diğer aday ise Mardin Barosu avukatlarından Medeni Ayhan’dı.

 ‘ÇOKLU BARO’ YASASINA KARŞI YAPTIĞI EYLEMLE ÖNE ÇIKIYOR

348 delegenin oy kullandığı seçimde oy verme işlemi saat 9.00’da başlayıp 17.00’ye kadar sürdü. Seçimler için 9 kabin, 3 sandık kuruldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Erinç Sağkan 182 oy alırken, Metin Feyzioğlu’nun oyu 156’da kaldı.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, baro başkanlarının ‘çoklu baro’ yasasına karşı yaptığı eylemde öne çıkan isimlerdendi.

Sağkan’ın listesinde şu isimler yer alıyor:

* Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt

* Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez

* Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun

* Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak

* Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız

* Eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük

* Eski Muş Barosu Başkanı Abdulbaki Çelebi

* Şırnak Barosu delegesi Ali Bayram

* Ankara Barosu delegesi İsmail Cumhur Bozkurt

#Metin Feyzioğlu #Erinç Sağkan #Türkiye Barolar Birliği #TBB
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