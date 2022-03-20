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Meral Akşener: Hak yiyene Yuh olsun

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Yenimahalle’de düzenlenen “Uyanış, Doğuş, Aşık” etkinliğinde, “Ne mutlu bize ki aklımızı, ruhumuzu, gönlümüzü besleyen büyüklerimiz var. Hak yiyene yuh olsun" dedi.

GÜNDEM 20.03.2022, 18:20 Murat Aydın
Meral Akşener: Hak yiyene Yuh olsun

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Yenimahalle’de düzenlenen “Uyanış, Doğuş, Aşık” etkinliğinde, “Ne mutlu bize ki aklımızı, ruhumuzu, gönlümüzü besleyen büyüklerimiz var. Baharı müjdeleyen bayramımız var. ‘Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin’ diyerek alnı açık, başı dik olmayı öğütleyen rehberimiz var. Toprağı sadık yar belleyen gönül zenginlerimiz var. Bunca kıymeti bilmeyene yuh olsun. Bunca zenginlik varken yanlış yapanlara yuh olsun. Hakkı ve hakikati sancak bilmek yerine hak yiyene yuh olsun” dedi.

Meral Akşener, Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Toplumsal Düşence Derneği, Aşık Veysel Kültür Derneği ve Ankara Kent Konseyi tarafından Nevruz Bayramı, Hz. Ali’nin doğum ve Aşık Veysel’in ölüm yıldönümü dolayısıyla bugün düzenlenen “Uyanış, Doğuş, Aşık” isimli etkinliğe katıldı. Akşener, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Tabiatın yeniden doğuşu, Nevruz. Türklerin Ergenekon’dan çıkışı, özgürlük. Hz. Ali Efendi’mizin doğum tarihi. Her insanın ‘Ya Ali’ dediği Hz. Ali Efendi’mizin doğumu. Düşündünüz mü; Nevroz ve Hz. Ali’nin doğumu. Üst üste gelen iki doğum. Yakışmışlar birbirine. Benim gündelik hayattaki konuşmalar dikkati çeker. Canımız yandığımızda; haksızlığa uğrarız, iftiralar atılır, iğrençlikler yaşanır, önce saklanırız. Sonra gözümüzün önünde iki kişi belirir. Biri Hz. Ali, ‘Medet ya Ali’ deriz kalkarız ya da Fatma Ana’mız. Yakınırız. Ne kadar kalbimizin içinden iki isim. Bütün bunlar varken ‘sen şucu, bucusun’ diyerek insanların, enerjimizin gökyüzüne salınıp gitmesi anlamına geliyor.

Bu enerji savurulup gökyüzüne gittiği zaman kardeşlik enerjisinin, kazığı yiyen hepimiz oluyoruz. Bizi biz yapan değerlerin bize öğrettiklerini bugün hayatımıza girenlerin bölmesine, gökyüzüne üfürülüp gitmesine müsaade etmememiz gerekiyor. Birbirimizin farklılıklarına saygı duymak zorundayız. Farklılıklarımızın enerjiye çevrilmesinin, birlikteliklerimizin öne çıkarılmasının saygı kavramından geçtiğine inanıyorum.

"Hak yiyene yuh olsun"

‘Kur’an’a bak, İncil’e bak. Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak. Hakikatte yüz karası’ diyen gönül rehberimiz Aşık Veysel’in ölüm yıldönümü. Cenabı hak mekanını cennet eylesin. Bizi bir araya getiren sebepler kutlu sebepler… Ne mutlu bize ki aklımızı, ruhumuzu, gönlümüzü besleyen büyüklerimiz var. Baharı müjdeleyen bayramımız var. ‘Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin’ diyerek alnı açık, başı dik olmayı öğütleyen rehberimiz var. Toprağı sadık yar belleyen gönül zenginlerimiz var. Bunca kıymeti bilmeyene yuh olsun. Bunca zenginlik varken yanlış yapanlara yuh olsun. Hakkı ve hakikati sancak bilmek yerine hak yiyene yuh olsun.”

#MeralAkşener #iyiparti #Aşık Veysel Kültür Derneği #Ankara Kent Konseyi #Toplumsal Düşence Derneği
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