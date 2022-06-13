Mehmetçik Vakfı'na Kurban Bağışı fiyatları belli oldu?

TSK Mehmetçik Vakfı 2022 vekaleten kurban bağışı fiyatı merak ediliyor. TSK Mehmetçik Vakfı 1995 yılından itibaren vekâleten kurban bağış faaliyetini sürdürüyor. Vakfın, 2022 vekaleten kurban bağışı fiyatının belli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, TSK Mehmetçik Vakfı vekâleten kurban bağışı ne kadar? Mehmetçik Vakfı kurban bağışı nasıl, nereden yapılır? İşte detaylar…

Kurban Bayramı’na kısa bir süre vatandaşlar hazırlıklarına başladı. Kurbanlık fiyatları il bazında belli olurken kurban ibadetini bağışlar aracılığıyla yerine getirmek isteyenler de resmi ve özel kurumların vekaletle kurban bağışı fiyatlarını merak ediyor. Peki, TSK Mehmetçik Vakfı vekâleten kurban bağışı ne kadar? Mehmetçik Vakfı kurban bağışı nasıl, nereden yapılır? İşte detaylar…

TSK MEHMETÇİK VAKFI VEKÂLETEN KURBAN BAĞIŞI NE KADAR?

TSK Mehmetçik Vakfı, 2022 vekaleten kurban kesimi bedelini 2.350 Tl olarak açıkladı. Peki kurban bağışı için gurbetçiler döviz cinsinden kaç para ödemesi gerikiyor. 150 ABD Doları, 145 Euro ödeyerek Kurban bağışı yapılabilecek.

MEHMETÇİK VAKFI KURBAN BAĞIŞI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

TSK Mehmetçik Vakfı’nda vekaleten kurban kesimi yapmak isteyenler, https://www.mehmetcik.org.tr/ adresinden yapılabiliyor.

MEHMETÇİK VAKFI KURBAN KESİMİ NASIL YAPILIR?

TSK Mehmetçik Vakfı’nda vekâleten kurban kesimi faaliyeti;

- Modern tesislerde, hijyenik koşullarda,

- Her kesimhanede görevlendirilen Vakıf personeli huzurunda,

- Veteriner denetiminde,

- Noter gözetiminde,

- Din görevlisi nezaretinde,

- Dini vasıflara uygun kurbanlıklar seçilerek yapılmaktadır.

Mehmetçik Vakfı; Kesilen kurbanların bir bölümü kesim bölgelerindeki şehit ve gazi ailelerine taze et olarak, bir bölümü de tüm şehit yakınları ve gaziler ile kurban bağışında bulunan bağışçılara konserve kavurma olarak gönderilmektedir. Kurban etinin dağıtılamayan kısmı ise ekonomik olarak değerlendirilerek yardım planına dahil şehit yakınları ve gazi Mehmetçik ile çocuklarına yardım için kullanılıyor.

KURBAN BAĞIŞINDA BULUNAN BAĞIŞÇILARA GERİ DÖNÜŞ YAPILIYOR MU?

Vakfa vekâleten kurban bağışında bulunan ve cep telefonu numarası Vakıf kayıtlarında mevcut bağışçılarıa bağışlarının alındığına dair ve kurbanlarının kesildiğine dair bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Ayrıca tüm bağışçılara PTT yolu ile noter onaylı kesim tutanağı ve/veya teşekkür mektubu gönderiliyor.