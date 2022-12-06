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Meclis'te 'Uyuşturucu' tartışması... CHP'li Özkoç, Fuat Oktay'ın fotoğrafını gösterdi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, arabasında 100 kilo eroinle yakalanan eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz ile fotoğrafı olmasına ilişkin, "Kamuya ve basına açık bir toplantıda çektirmiş. Kendisini hiç tanımam" açıklamasını yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Oktay'ın Filiz'le başka fotoğraflarını da göstererek, "Bu makamda çektirdiğiniz resim" dedi.

GÜNDEM 06.12.2022, 09:35 Murat Aydın
Meclis'te 'Uyuşturucu' tartışması... CHP'li Özkoç, Fuat Oktay'ın fotoğrafını gösterdi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, arabasında 100 kilo eroinle yakalanan eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz ile fotoğrafı olmasına ilişkin, "Kamuya ve basına açık bir toplantıda, bir ortamda yani kalabalıkta bir fotoğraf çektirmiş. Kendisini hiç tanımam" açıklamasını yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Oktay'ın Filiz'le başka fotoğraflarını da göstererek, "Bu makamda çektirdiğiniz resim" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Siz kendiniz, Veysel Filiz denilen 100 kilo eroin ile yakalanan kişi ile ilgili telefon edip de ‘Serbest bırakın’ dediniz mi, demediniz mi” diye sordu. Oktay ise “Kamuya ve basına açık bir toplantıda, kalabalıkta bir fotoğraf çektirmiş. Kendisini hiç tanımam” diye yanıt verdi. 

Özkoç, Oktay'a Filiz ile çekilmiş 4 ayrı fotoğraf daha göstererek, "Bu makamda çektirdiğiniz resim. Bu makamda çektirdiğiniz resim gibi daha 4-5 tane resim var" dedi.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şunları söyledi:

“Sayın Fuat Oktay, az önce yaptığınız konuşmada burada rakamlar verdiniz. En çok neye üzüldüm biliyor musunuz? Hiç rahatsız olmadan, hiç yüzünüz kızarmadan verilen rakamların tamamı gerçek dışı olmasına rağmen burada milletin gözünün içine baka baka bunları söylediniz. Ben size gerçek rakamları söyleyeyim. Bu elimde bulunan sizin genel başkanınızın 2023 hedefi dediği rakamlardır. Orada diyor ki ‘Türkiye ekonomisinin dünyadaki yeri ilk 10 arasında olacak’. Şimdi nerede? 21’inci sırada. ‘Milli gelir 2 trilyon dolar olacak’ diyor. Şimdi ne kadar, 803 milyar lira. ‘Kişi başına gelir 25 bin dolar olacak’ diyor. Az önce siz de yine gerçek dışı yalan beyanda bulundunuz, 10 bin doları aştı dediniz. Sizin bürokratlarınızın verdiği rakam 9 bin 893 dolar. İhracat, en büyük yalanınız ihracat. 500 milyar dolar dediniz, gerçek rakam 225 milyar dolar.

"TÜİK BİLE SİZİ YALANLIYOR"

İşsizlik, ya milletin gözünün içine baka baka bu evlatlara nasıl yalan söylüyorsunuz? Yüzde 5’in altına indireceğiz dediniz, yüzde 10’un üstünde. Resmi ve gerçek işsizlik yüzde 15’lerin üstünde. Enflasyon, milletin gözünün içine baka baka dediniz ki ‘Biz enflasyonu tek haneli rakamlarda tutacağız’. Ağustos 2022 yüzde 80, TÜİK diyor. TÜİK bile sizi yalanlıyor. Siz bu yalanlarınız ile milleti kandırmaya çalışıyorsunuz.

“SARAY EMİR VERDİ, SAVCI SERBEST BIRAKTI”

Sayın Fuat Oktay dediniz ki ‘OECD ortalaması yüzde 10,3. Diğer yerlerde enflasyon yüksek’ dediniz. Türkiye OECD ülkeleri içinde en yüksek enflasyona sahip ülke. Avrupa’da da en yüksek orana sahip. Dünya genelinde de en yüksek enflasyona sahip 6’ncı ülke. Diğer ülkeler hangisi biliyor musunuz? İç savaştaki Suriye, Sudan, Venezüella, Lübnan, Zimbabve. Siz bu hedeflerin hiçbirini gerçekleştiremediniz. 20 yıl sonra buraya çıkıp ‘Biz başka hedefleri gerçekleştireceğiz’ diyorsunuz. Siz neyi gerçekleştirdiniz biliyor musunuz? İran’da idam cezası bulunan uyuşturucu baronu Zindaşti tutuklandı. Saray emir verdi, savcı serbest bıraktı. Siz bu uyuşturucu tüccarlarının Türkiye’de istedikleri gibi at koşturmasını başardınız.

“VEYSEL FİLİZ’İ ‘SERBEST BIRAKIN’ DEDİNİZ Mİ?”

Siz kendiniz, Veysel Filiz denilen 100 kilo eroin ile yakalanan kişi ile ilgili telefon edip de ‘Serbest bırakın’ dediniz mi? Demediniz mi? Bununla ilgili gizlilik kararı aldırdınız mı, aldırmadınız mı? Varlık barışını biz mi çıkardık?

“ETHEM SANCAK NEREDE?”

Ethem Sancak, nerede? 18 ayda tank üreteceğiz dediniz, tank nerede? Ethem Sancak 780 milyar lira dolandırıp gitti. O adamla ilgili tek işlem yaptınız mı? Ethem Sancak’a da bu milletin parası haram ve zıkkım olsun, ona yedirenlere de. Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, bir gecede 128 milyar dolar zengine peşkeş çekti. Fakir fukaranın parasını millete yediren o damadın da yedirdiği bütün paralar haram olsun, size de yazıklar olsun. Türkiye’nin limanlarını daha süreleri bitmeden, 49 yıllığına karşılığında ne aldıysanız, yasa çıkartıp o insanlara peşkeş çektiniz. Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk, Anayasa Mahkemesi iptal etti. Eğer tekrar onu Meclis’e getirip, tekrar peşkeş çekerseniz buradan söylüyoruz, sonuna kadar direneceğiz.

“ABD EMPERYALİZMİNİN EŞ BAŞKANI OLMADI”

Kemal Kılıçdaroğlu, sizin genel başkanınız gibi ne ABD’nin eş başkanı oldu, ne Rusya’da dakikalarca kapıda bekledi. Kemal Kılıçdaroğlu, ABD emperyalizminin hiçbir zaman eş başkanı olmadı, ne de Rusya’da Putin’in kapısında beklemedi. 15 Temmuz darbesini yapanlara karşı gidip elini sıkmadı. O vatanı, milleti ile beraber. O Türkiye’de aç bıraktığınız çocuklar için mücadele ediyor. Size son kez söylüyorum, sonuna kadar mücadele edeceğiz ve hesabını sizden soracağız.”

OKTAY'DAN 'VEYSEL FİLİZ' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise Veysel Filiz konusundaki soruya şöyle yanıt verdi:

“Ben ne gösterdiğiniz o resmin kim olduğunu anladım ne de o kendi aranızda, amigolarınız ile bağırmanızı anladım. Şimdi anlıyorum ki bir isim. Veysel Filiz mi, neydi? Filiz diye bir isim. Buradan açık ve net şekilde ifade ediyorum. Kamuya ve basına açık bir toplantıda, kalabalıkta bir fotoğraf çektirmiş. Bir, kendisini hiç tanımam. Ne öncesinde ne sonrasında kendisiyle hiçbir irtibatım, herhangi bir konuyla olmamıştır. O fotoğraflara da ben bakarım. İşlediği veya karıştığı, kamuya ve basına açık olan bir yerde bir fotoğraf çektiriyor ve birisi size merhaba diyor. Ne öncesinde ne sonrasında tanırım. Kendisiyle öncesinde de sonrasında da hiçbir irtibatım olmamıştır. İşlediği veya karıştığı hiçbir suç veya mahkemeye, tutuklanmasıyla ilgili hiçbir makam, mevki ve şahsı aramam, asla irtibat kurmam söz konusu olmamıştır, olamaz ve bundan sonra da söz konusu olamayacağını buradan net şekilde ifade ederim.”

"BU MAKAMDA ÇEKTİRDİĞİNİZ RESİM"

CHP'li Özkoç ise Oktay'ın başka fotoğraflarını da göstererek, şunları kaydetti:

“Ben size dönüp konuşarak söylüyorum, yalan söylediniz demek istemiyorum, ama gerçek dışı beyanda bulundunuz. Dediniz ki ‘Bu Veysel Filiz ile kamuya açık alanda resim çektirdim’. Bu makamda çektirdiğiniz resim. Bu makamda çektirdiğiniz resim gibi daha 4-5 tane resim var. Yani az önce yalan söylediniz. Peki, AK Parti’nin siyaset akademisinde ders veriyordu. Bu Veysel Filiz AKP’nin Avrupalı Müslümanlar Girişimcisinin sözcüsüydü. Bu Veysel Filiz 10 kilo eroin ile yakalandı. Pudracılara hocalık yapan Veysel Filiz. Az önce doğruyu söylemediniz. Söylediğiniz sözün hiçbir karşılığı yoktur. Yazıklar olsun size.”

Özkoç konuşurken, yanında oturan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Veysel Filiz ile Oktay’ın fotoğraflarını eline alarak tek tek gösterdi.

OKTAY: MAKAM ODAM DEĞİL BİR İL ZİYARETİNE GİTMİŞİZ

Oktay bir kez daha söz alarak, "Bu resim benim makam odam değil, bir il ziyaretine gitmişiz. Kontrolümüzde olan bir ortam değil, dolayısıyla büyük ihtimal kamuya açık bir ortam" dedi. 

#TBMM #FuatOktay #CumhurbaşkanıYardımcısı #CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç
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