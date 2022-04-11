Mayınlar Karadeniz'e NATO için mi bırakıldı? Bakan Akar açıkladı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz’deki serseri mayınlar ile ilgili dikkati çeken açıklamalar yaptı. Mayınların kasıtlı bırakıldığıyla ilgili şüpheler olduğunu belirten Akar, Möntro anlaşması'nı delmek izçin NATO gemilerinin bu bölgeye girmesi için mayınların bırakılmış olabileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ak Parti’nin son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında sunum yaptı. Savunma sanayi ve Ukrayna ile ilgili gelişmeler konusunda önemli bilgiler veren Akar, Karadeniz’deki serseri mayınlara değindi. Bakan Akar, mayınların kasıtlı bırakıldığıyla ilgili şüpheler olduğunu söyledi.

Bakan Akar sözlerine şu ifadeleri kullandı:

-Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye şüphelerimiz var. Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin olmadığını gördük. Yani bilerek böyle bırakılmış olabilir mi? Araştırıyoruz

-Belki “NATO’ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz’e girmesi için bir plan dahilinde bırakılmış olabilir” diyenler de var. Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz’e savaşgemilerini sokmayacağız. Karadeniz’in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz

Akar, savunma sanayindeki millileşmeye de değindi. “Savunma sanayisinde büyük oranda yerlileşme sağladık” dedi ve devam etti:

-Kendi denizaltımızı yapar duruma geldik. Uçakgemisi yapıyoruz. İHA’LAR, SİHA’lar var. Filipinler’e ATAK sattık. 4-5 sene önce kendi piyade tüfeğimizi yapamıyorduk. Şimdi ihracata başladık. Artık kendi helikopter motorumuzu tamamen yerli yapmak için çalışıyoruz. Güney Kore ile ilerlemeyi düşünüyoruz