Marmara 5,9 şiddetinde depremle sallandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasatanesi Merkezi'nin kayıtlarına göre Sarıdere Gölyaka Düzce merkezli olarak belirlenen deprem yurdun birçok yerinden hissedildi. Kocaeli, Adapazarı, Bolu ve İstanbul'da vatandaşlar kendini sokağa attı...Ankara'ya kadar hissedilen Deprem Kandilli Rasatanesi kayıtlarına göre 5,9 şiddetinde meydana geldi. Saat 04.08 sıralarında meydana gelen depremin Marmara bölgesinde büyük paniğe neden olduğu görüldü.

Kandili Rasathanesi ve AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, İstanbul ve Ankara'da şiddetli şekilde hissedildi.



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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Çok şiddetli hissettik. Şu anda insanlar evlerinin dışında. Biz deprem kuşağında bir şehiriz. Düzce'de depremle ilgili 30 yıla yakın bir zaman geçti. Konutlarımız %80 oranında yenidir. Bütün ekiplerimizle dışarıda olacağız. Elektrikler kesik. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, yıkım, ölüm haberi yok. Ben uykudaydım. Hissettik. Bütün evin dolapları açıldı. Bütün cam eşyalar kırıldı. Depremi bundan 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız. Son dönemde yeni kuşak buna alışkın değil. İnsanların büyük kısmı dışarıda ve depremden sonra artçı sarsıntılar yaşıyoruz" dedi.