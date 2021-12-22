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Mahkeme, İşadamı Fehmi Öztürk el konulan şirket ve mallarının geri verimesine karar verdi

50 milyon dolarlık kumpas ve dolandırıcılık davası karara bağlandı. İstanbul Adliyesi 21. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, iş adamı Fehmi Öztürk'ün eski ortağı Fırat Muşlu aleyhine açtığı, "menfi tespit davası"nda, Gelecek Partili Cuma İçten'in başkanlığında kurulan tahkim heyeti kararı ile alınan senetlerin geçerli olmadığı, ayrıca el çektirilen şirket hisselerinin de iadesine karar verdi

GÜNDEM 22.12.2021, 18:29 22.12.2021, 19:14 Murat Aydın
Mahkeme, İşadamı Fehmi Öztürk el konulan şirket ve mallarının geri verimesine karar verdi

İstanbul'da meydana gelen iş adamı Fehmi Öztürk'ün 50 milyon dolar dolandırılması ve kumpas iddiaları ile ilk mahkeme karara bağlandı.

İŞ ADAMI ÖZTÜRK'ÜN AÇTIĞI "MENFİ TESPİT" DAVASI KARARA BAĞLANDI!

İş adamı Fehmi Öztürk eski ortağı Fırat Muşlu aleyhine İstanbul Adliyesi 21.Asliye Ticaret Mahkemesi'nde kendisinin ortağı olduğu şirketi ile mallarının borcu olmadığı halde borçlu gibi gösterilerek sözde tahkim kararı ile elinden alındığını iddia ederek "menfi tespit" davası açmıştı. İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmada mahkeme, iş adamı Fehmi Öztürk'ün eski ortağı Fırat Muşlu aleyhine açtığı, "menfi tespit davası"nda Gelecek Partili Cuma İçten'in başkanlığında kurulan ve aralarında Şükrü Derici, Selahattin Tavusbay, Süleyman Özdemir, imam Bayram Karakoç'un aralarında bulunduğu, iptal edilen tahkim heyeti kararı ile alınan senetlerin geçerli olmadığına, ayrıca el çektirilen şirket hisselerinin de, Fehmi Öztürk'e iadesine karar verildi.

İş adamı Fehmi Öztürk eski ortağı Fırat Muşlu aleyhine İstanbul Adliyesi 21.Asliye Ticaret Mahkemesi'nde kendisinin ortağı olduğu şirketi ile mallarının borcu olmadığı halde borçlu gibi gösterilerek sözde tahkim kararı ile elinden alındığını iddia ederek "menfi tespit" davası açmıştı. İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmada mahkeme, iş adamı Fehmi Öztürk'ün eski ortağı Fırat Muşlu aleyhine açtığı, "menfi tespit davası"nda Gelecek Partili Cuma İçten'in başkanlığında kurulan ve aralarında Şükrü Derici, Selahattin Tavusbay, Süleyman Özdemir, imam Bayram Karakoç'un aralarında bulunduğu, iptal edilen tahkim heyeti kararı ile alınan senetlerin geçerli olmadığına, ayrıca el çektirilen şirket hisselerinin de, Fehmi Öztürk'e iadesine karar verildi.

İş adamı Fehmi Öztürk(solda), eski ortağı Fırat Muşlu ve Gelecek Partili Cuma İçten

MAHKEME İŞ ADAMI ÖZTÜRK'ÜN BORÇLU OLMADIĞINA KARAR VERDİ!

SuperHaber'in aylardan beri yazdığı, 50 milyon dolarlık kumpas ve dolandırıcılık davası kararında; "Davacının davasının kabulü ile İstanbul 5. icra Müdürlüğü’nün 2018/29144 E. Ve 2018/24901 E. Sayılı takip dosyaları ve bu dosyalara konu 15.000.000.00 tl ve 880.000.00 euro bedelli senetler nedeniyle davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine, takiplerin iptaline, Tahkim heyeti kararının iptal edilmiş olması nedeniyle, davacı tarafça davalıya devredilen Durak Plus Gayrimenkul AŞ'nin %50 hissesinin davalıdan alınarak davacı adına şirket pay defterine kaydına" denildi.

İŞ ADAMI ÖZTÜRK 3 YIL ARADAN SONRA ŞİRKETİNİ VE MALLARINI GERİ ALACAK!

Mahkemenin verdiği kararın ardından daha önce darp edilen ve bir kaç kez öldürülmek istenen iş adamı Fehmi Öztürk'ün Durak Plus Gayrimenkul A.Ş.'nin yüzde 50 hissesi ile diğer mal varlığını alabileceği ifade edildi. İşadamı Öztürk duruşmanın ardından gözyaşlarını tutamayarak, "Nihayet adalet tecelli etti. Üzerime atılan ve yapıştırılmak istenilen dolandırıcı iftirası, bu menfi tespit davası ile son buldu. Böylece benim ailem ve çevremin, tam 3 yıldan beri yaşadığı inanılmaz yokluk, sıkıntı ile adalet bekleyişinin ilk adımı sona ermiş oldu. Mahkemenin bu kararı ile bana inananlara karşı mahçup olmadığım bir kez daha ortaya çıktı.Yaşasın adalet" dedi.

#Fehmi Öztürk
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