Flaş HaberLüleburgaz'da korkunç kaza; 6 ölü 25 yaralı
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Lüleburgaz'da korkunç kaza; 6 ölü 25 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi: İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
GÜNDEM 05.07.2022, 09:23 05.07.2022, 09:31 Murat Aydın
Edirne'den Bodrum'a hareket eden yolcu otobüsü Kırklareli Lüleburgaz ilçesi mevkiinde seyir halindeyken devrildi. Otobüste ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 yolcu ise yaralandı.
Kaza, Lüleburgaz gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edirne'den Bodrum'a seyir halindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan tetkikler sonucu ilk belirlemelere göre, kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Yaralılar acil yardım ekipleri tarafından yakındaki hastanelere kaldırılırken, kazanın nedeni araştırılıyor.
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