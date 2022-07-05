Lüleburgaz'da korkunç kaza; 6 ölü 25 yaralı

Edirne'den Bodrum'a hareket eden yolcu otobüsü Kırklareli Lüleburgaz ilçesi mevkiinde seyir halindeyken devrildi. Otobüste ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 yolcu ise yaralandı.

Kaza, Lüleburgaz gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edirne'den Bodrum'a seyir halindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan tetkikler sonucu ilk belirlemelere göre, kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Yaralılar acil yardım ekipleri tarafından yakındaki hastanelere kaldırılırken, kazanın nedeni araştırılıyor.