Libya'da görev yapan 56 Türk Askeri Uzman Çavuş görevden alındı

Libya'da görev yapan Türk askeri 56 Uzman Çavuş'un görevine son verildiği bildirildi. Konu, sosyal medyada gündem olup birinci sıraya oturdu. Sosyal medyada yer alan haberlere göre, Bir Yarbay'ın Uzman Çavuşlar ile tartıştığı önü sürüldü. Bu tartışmanın sonuna mevcut Yarbay'ın Uzman Çavuşkara İsrail Askerlerinin çöplerini temizlettiği önü sürüldü. Buna isyan eden 56 Uzman Çavuş görevden alındı. İşyte Yarbay'ın Uzmun Çavuşlarla söylediği sözler sosyal medyada şöyle paylaşıldı:

Avukat Orhan Erdal adına yapılan açıklamada ise, görevden alınan 56 Uzman Çavuş'a başlarında bulunan komutan Yarbay'ın yaptığı hakaretleri dile getirerek şu bilgiler verildi. İşyte Avukat Orhan Erdal adıyla yapılan açıklama:

"Libya devletine barışın korunması için Ülkemizden gönderdiğimiz kahraman askerlerimiz!!!

Geçen hafta Libya görev kuvvetinde görev yapan tamı tamına 56 tane uzman Çavuş kardeşimiz sözleşmeleri feshedilerek çok sevdikleri meslekleri ellerinden alındı. Onlar mesleklerinden oldu fakat bizlerde Türk Milleti olarak 56 kahraman askerimizden olduk. Bu arkadaşlarımız neden mi atılmışlar? aldığımız duyum ve bilgilere göre : Bir yarbay almış birliği karşısına Uzman Erbaşlara hitaben “siz aldığınız parayı hakketmiyorsunuz, bu TSK ne generaller yedi, siz hiçbir şeysiniz, beni istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz, 9 sene hukuk şubede çalıştım sizi meslekten atmam 5 dakika, dışarıda sizin yerinizde olmak isteyen binlerce kişi var” demiş. Sonra da yarbay bununla kalmayıp Kahraman Türk Askerine Libya askerlerinin çöplerini toplatmış…

Yine aynı birlikte görevli bir üsteğmen uzman Erbaşlara hitaben: “size burayı dar ederim, bu bölüğün benden çekeceği var, eğer size burayı dar etmezsem bu rütbeyi sökerim, size burada kan kusturacağım, sizi sahilde carettalar gibi süründüreceğim” diyor. Aman Allahım bu ne kin, öfke… İnsan çatışmada sırtını dayayacağı silah arkadaşına bu kadar nefret kusar mı…

56 uzman arkadaşımız da bu söylenenleri haklı olarak gururuna yediremeyip CİMER e şikayet etmiş. Komutanlık da 3269 Sayılı Uzman Erbaş kanunu 19.madde hükümlerine göre (Askerlik mesleği değerlerini sergilemede istenilen düzeye ulaşamaması) sözleşmeleri feshedilmiş…Şimdi buradan öncelikle uzman Çavuş kardeşlerimize Kahraman Türk Askerlerine bu şekilde hitabeden komutanlarına sesleniyorum :Türkiye Cumhuriyeti Hukuk devletidir. TSK da kimsenin babasının şahsi malı değildir. TSK’nın asıl ve tek sahibi Türk Milletidir. Sanki TSK nın sahibi gibi haddinizi aşan konuşmalar yapamazsınız, hukuka aykırı emir veremezsiniz. TSK da görevli erinden generaline herkesin bir görevi vardır o görevi namusuna şerefine yakışır bir şekilde yapar ve sonrakine devreder. Kimse emri altındaki personele babasının fabrikasında çalışan işçi muamelesi yapamaz. CİMER e başvuru yapmak Tüm vatandaşların hakkı olduğu gibi Uzman Erbaşların da hakkıdır.

Ve daha da önemlisi ne biliyor musunuz? Hiç kimse ama hiç kimse Türk Askerini diğer ülke askerlerinin yanında aşağılayamaz, Küçük düşüremez…Bu sorun sadece 56 uzmanın sorunu değil evlatlarını allayıp pullayıp Libya ya gönderen Türk Milletinin sorunudur.

TSK ya yakışan bu ayıbı temizlemektir. Hukuki süreci şahsen sonuna kadar takip edeceğim. Av. ORHAN ERDAL"