Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşet! 4 Tır birbirine girdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza. 4 TIR birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy mevkisinde 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede Ankara yönüne trafik akışı sağlanamıyor.

Ekiplerin kazaya karışan araçların kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.