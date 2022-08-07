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Kuvvetli yağmur geliyor; Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı

Meteoroloji, 10 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Ani sel ve su baskınları için vatandaşlara tedbir almaları yönünde bilgi verildi.

GÜNDEM 07.08.2022, 08:27 Murat Aydın
Kuvvetli yağmur geliyor; Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Zonguldak, Bolu, Düzce, Çorum, Amasya, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

10 İLE SARI KODLU UYARI

Yağışların, Uşak,Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara çevreleri, Antalya'nın kuzey ve batısı ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Söz konu su 10 il için de sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

AFAD'TAN UYARI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren, Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.

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