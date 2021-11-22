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Kürşat Yılmaz’a Giresunlular’dan yoğun ilgi

FETÖ Kumpasıyla Ömür Boyu hapisle yargılanan ve 17 yıl cezaevinde kaldıktan sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine afla özgürlüğünü kavuşan Yavuz Kürşat Yılmaz, Giresun Günlerinde yoğun ilgi gördü. Hemşehrileri Kürşat Yılmaz'ı adeta bağrına bastı.

GÜNDEM 22.11.2021, 11:32 22.11.2021, 12:59 Murat Aydın
Kürşat Yılmaz’a Giresunlular’dan yoğun ilgi
Kürşat Yılmaz ,Giresun Günlerine adını yazdırdı
Kürşat Yılmaz ,Giresun Günlerine adını yazdırdı

Giresun’un Yağlıdere İlçesi Akköy doğumlu olan Yakup Kürşat Yılmaz, 17 yıllık hapis hayatının ardından hemşehrileriyle buluştu. MHP Giresun İl Başkanı Ertuğrul Komal’ın da eşlik ettiği 14. Giresun Günleri ziyaretinin ardından eski adı Giresun Mahallesi olan Eyüp Yeşilpınar Mahallesi’ne geçen Kürşat Yılmaz burada da siyasi liderler gibi karşılandı. Önce Yeşil Pınar Mahalle Muhtarı Sinan Demir’I ziyaret etti.

Yılmlaz, bu ziyaretinin ardından Büyük Osmanlı Derneğinde çok sayıda kişi tarafından karşılandı. Karşılama sırasında sokaklar maytaplarla aydınlatıldı. Pazar Gününü hemşehrileriyle geçiren Kürşat Yılmaz, gördüğü ilgiden dolayı oldukça mutluydu.

Yılmaz’ı 14. Giresun Günleri için Yenikapı etkinlik alanine gelişinde Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Yağlıdere ve Köyleri Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Özer Kahveci ve Kürşat Yılmaz için ABD’den gelen Yağlıdere Belediyesi eski Başkanlarından Şevket Kaya’da yer aldı. Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Muhterem Memiş'te Yağlıdere standında Yılmaz'ı karşılayanlar arasındaydı. 

Giresunlular Giresun Tanıtım Günleri’nde kurulu stantları tek tek dolaşan Yılmaz’la görüşmek için adeta izdiham oluşturdu. Kürşat Yılmaz’ın haksız yere FETÖ’cüler tarafından kumpas kurularak hapse atıldığını iddia eden Giresunlu hemşehrileri ‘Reis Yanındayız’ diye slogan attılar.

Büyük Osmanlı Derneğinde böyle karşılandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin girişimleriyle çıkan aftan yararlanarak Cezaevinden çıktıkktan sonra ilk ziyaretini Devlet Bahçeli’ye yapmıştı Yavuz Kürşat Yılmaz.

Merkezi Eyüp Yeşil Pınar Mahallesi’de bulunan Büyük Osmanlı Derneği’de Kürşat Yılmaz’ın katılımıyla ilgili organize edilen toplantıda Bahçeli ile çekilşiş fotoğrafını kullandı. Dernek Başkanı Soner İbiç ve üyeler tarafından karşılanan Kürşat Yılmaz, gördüğü ilgiden dolayı herkese teşekkür etti. Karılayanlar arasında her görüşe sahip giresunluların yer alması da dikkat çeken noktalardandı. Osmanlı Derneği’nde Bayrampaşa Giresunlular Derneği Başkanı Tülay Tahmaz, bir dönem AKP Eyüp İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Giresun STK’larında öneli görevlerde bulunan Abdullah Akgün’da vardı. Özellikle Yağlıdere Belediyesi eski Başkanı Şevket Kaya’nın bu organizasyona katılmak için ABD’den geldiğini bildirmesi de Giresunluların  Kürşat Yılmaz’a ne kadar değer verdiğini ortaya koyuyordu.

Kürşat Yılmaz’ın hem Giresun Günleri etkinliğinde hem de Yeşilpınar’da Büyük Osmanlı Derneği’nda büyük ilgi ile karşılanmasını, Topal Osman Ağa torunu benzetmesi yapanlarda yok değildi. Kendi aralarında konuşan Giresunlular, “Biz Topal Osman Ağa’nın torunlarıyız. Kurşat Yılmaz’ da Topal Osman gibi vatanı millet için savaşan, canını vermeye hazır olan bir hemşehrimiz. Ona yapılan kumpaslara karşı yanında durmamız gerekiyor” diye konuştukları duyuldu.

Yılmaz ise kendrisiyle ilgili yapılan kumpaslarla ilgili kısa bilgiler verirken, “17 yıldır devlet içindeki paralel yapılanma ile adalet, askeriye ve emniyeti ele geçirdiği anlaşılan hain kahpe FETÖ tarafından, onun hakim yetkisini ele geçirmiş teröristleri tarafından, F tipi cezaevlerinde esir tutuldum.” dedi. Yılmaz konuşmasının devamın da, MHP Genel Başkanı sayın, Devlet Bahçeli’nin af açıklamaları içerisinden kendisini “Ülkü ve ülke sevdalısı” diyerek onurlandığını anlatı. Yılmaz, “Türkmen beyim onurlandırdı bizi: ''Ülkü ve ülke sevdalısı'' diye ismen bahsetti. “Öyle bir bahis ki omuzlarıma rütbe yaptım ve biliniz ki ölsem dahi gam değil. Mirasım, Türkmen beyimin verdiği payedir” ifadelerini kullandı.

Kürşat Yılmaz, günü Pierloti’de kendisine eşlik edenlerle yediği yemekle noktaladı.

#Kürşat Yılmaz #YavuzKürşatYılmaz #GiresunGünleri #BüyükOsmanlıDerneği
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