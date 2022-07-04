Kurban kesiminde nelere dikkat etmeli...

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çeken uzmanlar, özellikle kurban kesiminin uzman kasaplara yaptırılması gerektiğini hatırlattı. Kesim sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, kesimde kullanılacak tüm aletlerin antiseptikle yıkanmasını, kesim sırasındaki olası kazaların önlenmesi için en az 1 metre mesafeye dikkat edilmesi ve çelikten kasap eldiveni kullanılması gerektiğini söyledi. Uzmanlar kurban eti saklanmasında plastik kapların kullanılmaması yine kurban etinin sıcakken poşetlere konulmaması gerektiğinin de altını çiziyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti.

Kurban kesim yerleri belirlenmeli

Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, kurban kesimi öncesinde mutlaka kesim yerlerinin belirlenmesi gerektiğini belirterek “Kesim yapılacak yerler önceden planlanmalı, belirlenmeli, standartları kontrol edilmeli ve yetkilendirilmeli. Hayvan kesim yerleri ya da kesimhanelerin önüne Covid-19’la ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı.” dedi.

Standartlara uygun kesimhaneler hazırlanmalı

İl, ilçe ve diğer yerleşim birimlerinde, kesim standartlarına uygun mevcut hayvan kesim yerleri ve kesimhanelerin bayram süresince açık olması ve hizmet vermesinin sağlanması gerektiğini kaydeden Dr. Rüştü Uçan, “Hayvan kesim yerleri ya da kesimhane bulunmayan ilçe veya yerleşim birimlerinde yetkililer standartlara uygun mobil hayvan kesim yerleri ve kesimhaneler oluşturmalı. Kesim yapılan yerlerin ve çevresinin temizliği için önlemler alınmalı.” dedi.

Hijyen koşulları mutlaka sağlanmalı

Hayvan kesim yerleri ve kesimhanelerin önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesim işlemlerinin randevu ile yapılması gerektiğini kaydeden Uçan, “Hayvan kesim yerleri ve kesimhaneler önünde bekleyenlerin sosyal mesafeye uymaları sağlanmalıdır. Öte yandan lavabo, tuvalet ve varsa duş yerlerinde temizlik ve sağlık hijyenine özen gösterilmesi, belirlenen kriterlere göre temizliğin yapılması gereklidir. Personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanması; Kesim ve temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp özel bir çöp kutusuna atması, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması gerekmektedir.” uyarısında bulundu.

Çelikten kasap eldiveni kullanılmalı

Kurban kesiminin mutlaka uzman kasaplar tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Uçan, kesim sırasında yaşanacak olası kazaların önüne geçmek için işin uzmanlarından yardım alınması gerektiğini ve özellikle büyükbaş hayvanların kesiminin kasaplar tarafından yapılması gerektiğini kaydetti. Dr. Rüştü Uçan, “İş güvenliğinin en önemli unsurlarından biri işi, o işi uzman olan kişiye yaptırmaktır. Özellikle büyükbaş hayvan kesimini kasaplara yaptırmak kaza sayısını önemli oranda azaltacaktır. Aletler keskin ve temiz olmalı, kesim sırasında kullanacağınız kesici aletler tam olmalıdır. Bu aletler her sene bilenmelidir. Ayrıca olası el kesilmelerine karşı, çelik örgülü ve bilekten kemerli kasap eldivenlerinin kullanılması gerekir. Bu eldivenin bıçak kullanılan ele değil, diğer ele takılması önemlidir. Bu şekilde kullanım, bıçak sapmasında eli koruyor.” diye konuştu.

Bıçaklar antiseptikle yıkanmalı

Kesim sırasında kullanılan tüm aletlerin hijyen olması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Kesimde kullanılacak bıçakların ve tüm kesici aletlerin antiseptikle yıkanması ve temizlenmesi gerekir. En azından alkol veya kolonya ile silinmelidir. Aletler ne fazla aşırı keskin ne de fazla kör olmalıdır. Çok keskin olduğunda yaralanmalar daha ağır şekilde sonuçlanabilmektedir. Aletlerin keskin olmaması sebebiyle kurban eziyet çekmektedir.” dedi.

Kurban kesiminde 1 metrelik mesafeye dikkat!

Kurban kesimi sırasında çevre güvenliğinin de mutlaka alınması gerektiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, kurban kesimi sırasında yakındaki kişilerle arada en az 1 metre mesafe olması gerektiğini söyledi. Herhangi bir kazayı önlemek açısından bu mesafenin önemli olduğunu vurgulayan Uçan, kurbanın can havli ile sıçramalarının da başka bir risk olduğunu belirterek kurbanın çok iyi bağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Veteriner kontrolünden geçirilmeli

Kurbanlık alırken veteriner kontrolünden geçmiş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Çünkü hayvanlardan direkt kişilere geçen bulaşıcı hastalıklar bulunmaktadır. Kontrollü hayvan alarak bunu önlemiş olursunuz. Kulaklarındaki kontrol işaretleri bunu sağlar. Belediyelerce belirlenen alanları kullanın. Belediyeler hijyen kurallarına azami özen göstermektedir. Gerek kesim sırasında gerekse kesim sonrası hijyen kurallarına uyulmalıdır” diye konuştu. Kurban derisinin yaralamadan çıkarılmasını ve kaya tuzuyla ovularak saklanması gerektiğini belirten Uçan, “Ekonomiye katkı sağlamak adına bu işlem önem arz etmektedir. Dolayısı ile hem ekonomik, hem de güvenlik nedeniyle bu iş için de uzman kişilerin bulunması faydalı olacaktır” dedi.

Kurban eti saklanmasında plastik kap kullanılmamalı?

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tekstil Kimya Mühendisi Mustafa Cüneyt Gezen ise kurban etlerinin saklanmasında kesinlikle plastik kap kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Plastiklerin içinde bulunan kimyasalların, gıda ile temas ettiğinde gıdaya geçtiğini kaydeden Gezen, “Bu kimyasallara örnek olarak Bisfenol A, PCB, PBB ve PBDE’ler verilebilir. Bunların gıdaya geçişleri sıcaklığın etkisiyle olmaktadır. Sıcaklık arttıkça, zararlı maddelerin yiyeceğe geçişi daha kolay olur. Üstelik bunlar vücudumuzda pseudo östrojen yani östrojen mimik şeklinde metabolize olmaktadır. Bunun sonucunda erkeklerde ve kadınlarda kısırlığa, kadınlarda göğüs kanserlerine ve nöropsikolojik rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bu yüzden yağlı ve sıcak gıdaların, plastik kaplarda saklanması daha zararlıdır.” dedi.

Kurban eti sıcakken poşete konulmamalı!

Kurban Bayramı’nda kesilen kurban etlerinin, dışarıda hiç dinlendirilmeden sıcak sıcak plastik poşetlere konularak paylaşılmasının da sakıncalı olduğunu belirten Mustafa Cüneyt Gezen, “Plastikte bulunan zehirli kimyasallar, sıcağın etkisiyle kurban etine bulaşmakta buradan da insanlara geçmektedir. Dolayısıyla kurban etlerini belirli bir süre (en az 2 saat) soğumaya bıraktıktan sonra poşetler ile taşıyınız. Sızıntı yapmayacak, kalın poşetler kullanınız. Poşete koymadan tepsiler vasıtası ile taşınması daha uygundur. Bu süre zarfında etler soğur ve bakteri üretmesi durumu azalır. Soğuduktan sonra dağıtılacak etler poşetlenmelidir.” dedi.