KPSS Sınav skandalı... ÖSYM Başkanı görevden alındı... KPSS iptal edilecek mi?

ÖSYM tarafından yapılan KPSS 2022 sınav sorularının ardından sınava girenlerin eleştirilerinin ardından ortaya atılan iddia bomba gibi patladı. Soruların bir dersane sınav kitapçıklarından alındığı iddia edilirken, ÖSYM Başkanı Prof. Halis Aygün görevden alındı. Barolar Birliği konuyu araştırıyor.

KPSS SINAV SORULARIYLA İLGİLİ İDDİALAR TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN TİTİZLİKLE İNCELENMEKTEDİR

Türkiye Barolar Birliği yaptığı açıklama ile konunun ciddiyetine dikkat çekti. Barolar Birliği'nin açıklaması söyle: "KPSS sınav sorularının bir kısmının bir yayınevi tarafından yayımlanan kitapçıktaki sorularla ve cevap şıkları ile aynı olduğu yönündeki ciddi iddialar ve bulgular kamuoyu gündemindedir. Birçok gencimizin geleceğini ilgilendiren bu iddialara ilişkin gerçeğin ortaya çıkartılması için öncelikle ilgili kurumları kamu vicdanını tatmin edecek şekilde etkili ve şeffaf bir soruşturma süreci yürütmeye davet ediyoruz.

Ayrıca söz konusu iddialar Türkiye Barolar Birliği tarafından titizlikle incelenmekte olup, iptal davası ve savcılık suç duyuruları dahil olmak üzere kurumsal olarak izlenebilecek hukuki yollar değerlendirilmektedir.

Merkezi sınavların iptaline dair dava açma sürelerinin kısalığı göz önünde bulundurularak, bu aşamada bir hak kaybı yaşanılmaması bakımından, sınava giren yurttaşlarımızdan sınavın iptali için dava açmak isteyenlerin İYUK 20/B maddesinde özel olarak belirtilen dava açma süresine dikkat etmeleri gerektiği hususunu kamuoyunun dikkatine sunarız."

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM KPSS sorularının kopya olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine şu açıklamayı yaptı:

2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KPSS AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KPSS'de yaşanan kopya soru iddiası üzerine çalışma başlatılması talimatını vererek şu açıklamayı yaptı:

Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.

Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN GÖREVDEN ALINDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevinden alındı.

PROF. DR. HALİS AYGÜN KİMDİR?

Halis Aygün, 1968 yılında Giresun'da doğdu.1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında KTÜ, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.

KPSSİPTAL EDİLECEK Mİ ? ÖSYM 2022 KPSS TEKRAR MI YAPILACAK?

KPSS lisans sınavının 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşmesinin ardından bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken, sınava katılım gösteren adaylar "KPSS sınavı iptal edilecek mi, son durum nedir? ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak?" sorularına yanıt aradı. İşte konuya ilişkin yapılan açıklamalar ve tüm detaylar...KPSS sınavı iptal mi edilecek, sınav tekrar mı yapılacak soruları son dönemin en çok araştırılan soruları arasında yer alırken konuya ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen KPSS lisans sınavının ardından bazı sorulara ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Peki KPSS sınavı iptal edilecek mi, son durum nedir? ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı

2022 KPSS İPTAL Mİ EDİLECEK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Pazar günü gerçekleştirilmesinden sonra ÖSYM KPSS cevap anahtarının belli bir kısmını açıklamıştı. ÖSYM'nin paylaştığı sorular ile karşılaştırma yapanlar ilginç bir sonuçla karşılaştı. Peki ÖSYM KPSS sınavı son dakika gelişmesi olarak neler söyledi?Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınavın iptali ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, kopya soru iddialarıyla ilgili bir açıklama yayınlandı.

