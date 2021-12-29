KPSS'den 91 aldı mülakatta elendi; sosyal medyada isyan etti

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'de yüksek not aldığı halde sözlü mülakatlarda elenen gençler biri olan Binnur Karakoyun sosyal medya hesabından 8 aylık hamileyken sınava girdiğini ve aldığı puanın hiç edildiğini ileri sürerek isyan etti.

Türkiye'de çözüm bekleyen sorunlardan biri de liyakat esaslı atamalar geliyor. KPSS'de yüksek not aldığı halde sözlü mülakatlarda elenen gençlerin sorunları çözüm beklerken, Binnur Karakoyun adlı gencin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri burktu.

Karakoyun yaşadığı duruma isyan ederek "Ben bu sınava karnımda bebeğimle çalıştım gecemi gündüzüme kattım 8 aylık gebeydim sınava girdiğimde coviddim üstelik bebeğime bi şey olmasın diye ağlaya ağlaya çözdüm soruları bu mu adalet ? Aldığım puanı hiç etmeye ne hakkınız var ? #mülakatahayır" paylaşımını yaptı.