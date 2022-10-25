Kocaeli'nde korkutan yangın, İmalathane yandı önce otomobiller çekildi

Kocaeli'nde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir plastik imalathanesinde yangın çıktı. Kısa süre de büyüyen alevler, yanan imalathanenin yanındaki akaryakıt şirket deposuna da sıçradı. Dakikalar süren yangın da, bir kişi dumandan zehirlendi. Yangın sırasın da, özel çekici araçların, yangının yanın da bulunan özel otomobilleri kurtarması dikkati çekti.



KÖRFEZ İLÇESİ'NDE PLASTİK İMALATHANESİ YANDI!



Sanayi ve imalathanelerin yoğun olduğu Körfez ilçesi, Barbaros Mahallesi, Petrol Caddesi’ndeki bir plastik imalathanesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.İmalathanedeki yangın kısa sürede büyüyerek,tüm her yeri kapladı.Yangın ile birlikte,yoğun siyah dumanların çıkması ile beraber,imalathane de çalışanlar ve çevre de bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine, bölgeye çok sayı da itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın sıradan da,imalathane de çalışan işçiler kısa süre de tahliye edilirken, alevler bahçede park halinde bulunan bir araca ve yanındaki akaryakıt şirket deposuna da sıçradı.Zaman zaman patlamalar da yaşandığı yangında kara dumanlar çevre ilçelerde de görüldü.

YANGIN SIRASIN DA OTOMOBİLLER KURTARILDI

Buarada,dakikalar süren yangın da büyük panik yaşandığı görüldü.Plastik imalathanesin de çıktığı belirlenen yangının,yan tarafta bulunan akar yakıt deposuna sıçraması ile çevrede bulunan özel otomobillerin de zarar göreceği anlaşıldı.Bunun üzerine,çağırılan özel çekici araçlarının,otomobilleri kurtarması dikkati çekti.

YOĞUN VE SİYAG DUMANLAR ÇEVRE İLÇELERDEN DE GÖRÜLDÜ

Öteyandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz,yaptığı açıklamada, "Büyükşehir itfaiyemiz 6 dakika sonra olaya müdahale etmiştir. Buradaki 3 tesise sıçramıştır. Bölgedeki TÜPRAŞ; OGS’deki itfaiye

ekiplerimizle seferber olduk. Bir can kaybı yok. Yangın kontrol altında. Tahliyeler süratle yapıldı. Ülkemiz birçok açıdan gelişmiş, kullandığı donanım vs. konusunda iyi noktaya gelmiştir. Dumandan etkilenen 1 kardeşimiz var. Onun dışında yaralımız yok." dedi.