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Güncel Haberler
Kocaeli'nde korkutan yangın, İmalathane yandı önce otomobiller çekildi
Bülent Arınç ve Milletvekili oğlu Mucahit Arınç AKP'den istifa edeck mi!
Çin, yabancı sermayeyi çekmek için 15 maddelik paket açıkladı
Annette Louise Solakoğlu'nun 'İstanbul'a Referans' Sergesi açıldı
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#iyi parti
#ISID
#şehit
#öğretmen
#Abdulkadir Eroğlu
#Mengtian labovatuvar
#akkuyu
#Av.FilizSaraç
#bayrampaşa millet bahçesi
#WoodTech
#önce insan
#einsan
#41cankaybı
#amasra
#onbinşey
#kemikiliğinakli
#Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü
#BirleşmuşMilletler
#validesultanyalısı
#Bakan Kurum