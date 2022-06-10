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Kızılay Kurban Vekâlet Fiyatlarını Açıkladı

Hayırseverlerin kurban vekâletlerini yurt içi ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefleyen Kızılay, Kurban Bayramının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu dünyanın farklı coğrafyalarında da yaşatacak.

GÜNDEM 10.06.2022, 12:42 Murat Aydın
Kızılay Kurban Vekâlet Fiyatlarını Açıkladı

Kızılay, geleneksel hale getirdiği Vekâletle Kurban Kesim Kampanyasında, bu yıl da hayırseverlere “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla sesleniyor. Hayırseverlerin kurban vekâletlerini yurt içi ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefleyen Kızılay, Kurban Bayramının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu dünyanın farklı coğrafyalarında da yaşatacak.

Kızılay’ın geleneksel hale gelen Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası 2022 yılında da devam ediyor. “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dâhil 22 ülkede toplam 142 bin hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. 

Kurban Bedeli Yurt içi 2475 TL Yurt dışı 1475 TL

Kızılay, 2022 yılı için vekâlet bedelini yurt içinde 2475 TL yurt dışı için 1475 TL olarak belirledi.  Yurt dışında yaşayanlardan Türkiye için vekâlet vermek isteyenler 175 USD veya 165 Euro, diğer ülkeler için ise 110 USD veya 100 Euro bedel karşılığında bir hisselik vekâletini Kızılay’a verebilecek. Kızılay’a verilecek kurban vekâletleriyle hayırseverler ihtiyaç sahiplerine ulaşarak bu büyük iyilik hareketine destek olabilecekler. 

Kurban bereketi 4.000.000 kişiye ulaşacak

Kızılay’ın bu yılki kurban kampanyası hakkında bilgi veren Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Hedefimiz yurt içinde 42 bin, yurt dışında 100 bin hisse olmak üzere toplamda 142 bin hisseyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Türkiye dâhil 22 ülkede bu organizasyon gerçekleşecek. 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz.  81 ilde Türkiye genelinde 1.5 milyon kurban eti ulaştırılma planı yapılmış durumda" dedi. 

Kesimler İslami usullerde hijyenik koşullarda yapılacak

Kesimler hakkında da bilgi veren Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Bağışçılarımız vekaletlerini verdikten sonra vekaleti veren bağışçımıza SMS veya e posta şeklinde bilgilendirme yapılıyor. İslami usullerde modern ve hijyenik koşullarda kesimler yapılıyor. Veteriner hekimlerin denetimleri ile kesimler denetleniyor. Bütün hisse sahiplerinin isimleri okunarak noter gözetiminde kesimler gerçekleştiriliyor. Kesimin tamamlandığı bildiriliyor. Et ve Süt Kurumu kombinalarında konserveleme yapılıyor. Konservelemeden sonra yıl boyu dağıtımı yapılacak şekilde hazırlanıyor” dedi.

Kızılay ile iyilik sınırları aşıyor

Söz konusu iyilik olunca sınırları ortadan kaldıran Kızılay, hayırseverlerin kurban vekâletlerini 2022 Kurban Kampanyası kapsamında yurt dışında aralarında Bosna Hersek, Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Bulgaristan, Endonezya, Güney Sudan, Kırgızistan, Sudan, Somali, Senegal’in bulunduğu delegasyonlar ile Moğolistan, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer, Uganda, Tanzanya olmak üzere 21 ülkede kesecek. Kızılay, yurt dışı için vekâletleri alınan kurbanları, kesim işlemlerinin ardından anlık olarak pay ederek Kızılay uzmanları aracılığıyla dağıtacak. 

Kurban vekaleti Kızılay’a nasıl verilir?

Kurban vekâletlerini Kızılay’a emanet ederek gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekâletlerini, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr, mobil uygulama, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Kızılay Posta Çeki hesabı ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecekler.

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