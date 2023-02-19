Kızılay Depremzede Kadınlara Özel Whatsapp Hattı Kurdu

Türkiye 2 büyük depremin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinde ilk andan bu yana çalışmalarını sürdürürken afetten etkilenen kadın ve çocukların kişisel ihtiyaçları için özel bir hat kurdu. Kızılay Kadın gönüllüleri ile Genç Kızılay kadın gönüllüleri, kendilerine whatsapp üzerinden gelen hijyenik ped, iç çamaşırı, kıyafet ve hijyen malzemeleri gibi talepleri karşılıyor.

Kızılay depremden etkilenen 11 ilde hem depremin geride bıraktığı yıkım hem de mevsim şartlarıyla mücadele ediyor. Depremin hemen ardından ana sorumluluk alanı olan beslenme hizmetlerine odaklanan Kızılay, bu ihtiyacın bir sisteme oturmasının ardından diğer insani yardım çalışmalarını geliştirmeye başladı. Bölgede bulunan profesyonel Kızılay çalışanlarına, Kızılay Kadın gönüllüleri ile Genç Kızılay kadın gönüllüleri de destek oluyor.

Yeni doğum yapmış, hamile veya özel ihtiyaçları olan kadınları dinlemek, ihtiyaçlarını karşılamak için depremden etkilenen bölgede çalışmalarını devam ettiren Kızılay Kadın gönüllüleri, kendileriyle bire bir görüşmek isteyen depremzede kadınlar için ise bir WhatsApp hattı kurdu. Hamile depremzedeler gönüllüler tarafından bilgilendiriliyor ve talepleri gönüllü kadın doğum uzmanlarına iletiliyor. Depremin ilk günlerinde hastanelerin kadın doğum bölümüne gelen kadınların ilk anda ihtiyacı olan kıyafet ve diğer ihtiyaçlarına cevap veriliyor. Kızılay Kadın WhatsApp hattına ulaşmak isteyen kadınlar +90 552 150 18 68 ile iletişime geçebilir veya 168 Çağrı Merkezine ulaşabilirler.

Kızılay Kadınları Sahada Birçok Görevde Yer Alıyor

Yaklaşık 2 bin kadın gönüllüsü ile deprem bölgelerinde hizmet veren Kızılay, acil ihtiyaçların başında gelen hijyenik ped, iç çamaşırı, kıyafet, ve hijyen malzemelerinin dağıtımına hız veriyor. Gönüllüler, yardım dağıtımlarında özellikle afetlerde dezavatajlı gruplar arasında yer alan kadınlara ulaşmaya çalışarak ihtiyaçlarını söylemekte zorlanan kadınların ihtiyaçlarını birebir takip ediyor, karşılamaya çalışıyor.

Afetzede kadın küçük çocuğuyla Kızılay mutfağında yardım için çalışıyor

Depremden sağ çıkınca küçük bebeğini bir yere bırakmadan diğer Kızılay kadın gönüllüleri ile aşevinde ve sahada durmadan çalışan Lebibe Yılmaz, aşevinde çalışmalara destek oluyor.

Depremin hemen ardından İstanbul Ataşehir’den, Hatay Kırıkhan’a ulaşan Ayla Tetik ise günlerdir Hatay’da gönüllüleri koordine ederek sahada yardım dağıtımlarını yürütüyor.

Kızılay Kadın Diyarbakır Gönüllüsü Remziye Düzgün, ailesi Adıyaman’da risk altında olmasına rağmen küçük oğlu ve iki kızı ile birlikte depremin olduğu ilk andan itibaren aşevinde ve sahada gönüllü faaliyetlerine büyük bir özveri ile destek veriyor.

Kızılay Kadın Diyarbakır Yenişehir Gönüllüsü Asiye Yeşilkaya, iki çocuğu ile aşevinde ve sahada gönüllü faaliyetlere destek veriyor.

Depremin hemen sonrası Kahramanmaraş’a giderek mutfakta görev yapan Kızılay Kadın Sakarya Gönüllüsü Leyla Deniz, depremzedelerin çadır kurmasına yardımcı oluyor.