Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan canlı yayında İktidarıı kızdıracak sözler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır sattığının ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir" ifadelerini kullanan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, dün akşam da CNN Türk canlı yayınında yeni açıklamalarda bulundu.

Büyük yıkım yaratan depremlerin ardından askerin sahaya geç indiği iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sert bir şekilde reddedilmişti. Dün ise Ahbapa çadır satılmasının ortaya çıkmasıyla tepkileri üzerine çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Kınık, açıklamasında Afet operasyonunun içinde askeri konumlandırmazsanız yanlış yaparsınız dedi.© Haberler.com tarafından sağlanmıştır

"ASKERİ KONUMLANDIRMAZSANIZ YANLIŞ YAPARSINIZ"

Kınık'ın konuşmasında "Afet operasyonunun içinde askeri konumlandırmazsanız yanlış yaparsınız. Kendi içerinizde sivil asker işbirliği mekanizmanız geçmiş dönemlerde çökertildiği için bu mekanizmadan faydalanamıyorsunuz." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

ERDOĞAN, "TÜM KURUMLARIMIZLA SAHADAYIZ" DEMİŞTİ

Depremlerin ardından TSK'nın sahaya geç indiği yönünde söylemler ortaya çıkarken, bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız" ifadelerini kullanmıştı.

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BAKAN AKAR: GEÇ KALINDI TARTIŞMALARI GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise depremin ilk olduğu andan itibaren askerin sahaya indiğini söylemiş ve saat saat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalışmalarını anlatmıştı. Akar, "Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ilk deprem saat 04.17'de gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığının yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin harekat merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30'da birliklerden rapor istedi. Aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi. Saat 04.50'de 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak görevinin başındaydı ve birliklerden durum raporu almaya başladı. Saat 05.00'te Bakanlığımız bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edildi. Geç kalındı tartışmaları gerçekleri yansıtmıyor. Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Gerçekleri yansıtmayan bu yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez" demişti.

"JANDARMA VE POLİS ZATEN TEYAKKUZ HALİNDEYDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise depremin ardından askerin çıkmasına izin verilmediği ve askerin sahaya geç indiği iddialarına tepki gösterip, "Uluslararası bir alarm verdik, uluslararası yardım istediğimiz yerde kendi askerimiz, jandarmamız, polisimiz zaten teyakkuz halindeydi." ifadelerini kullanmıştı.