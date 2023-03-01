banner314

banner325

Son Dakika

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan canlı yayında İktidarıı kızdıracak sözler

Kızılay'ın Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne çadır sattığının ortaya çıkması Türkiye'de gündeme bomba gibi düştü. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 01.03.2023, 10:34 01.03.2023, 13:08
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan canlı yayında İktidarıı kızdıracak sözler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır sattığının ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir" ifadelerini kullanan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, dün akşam da CNN Türk canlı yayınında yeni açıklamalarda bulundu.

Büyük yıkım yaratan depremlerin ardından askerin sahaya geç indiği iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sert bir şekilde reddedilmişti. Dün ise Ahbapa çadır satılmasının ortaya çıkmasıyla tepkileri üzerine çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Kınık, açıklamasında Afet operasyonunun içinde askeri konumlandırmazsanız yanlış yaparsınız dedi.© Haberler.com tarafından sağlanmıştır

"ASKERİ KONUMLANDIRMAZSANIZ YANLIŞ YAPARSINIZ"

Kınık'ın konuşmasında "Afet operasyonunun içinde askeri konumlandırmazsanız yanlış yaparsınız. Kendi içerinizde sivil asker işbirliği mekanizmanız geçmiş dönemlerde çökertildiği için bu mekanizmadan faydalanamıyorsunuz." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

ERDOĞAN, "TÜM KURUMLARIMIZLA SAHADAYIZ" DEMİŞTİ

Depremlerin ardından TSK'nın sahaya geç indiği yönünde söylemler ortaya çıkarken, bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız" ifadelerini kullanmıştı.

Nasuh Mahruki Yasaklı Mı, Deprem Bölgesine Neden Hemen Gitmedi?

BAKAN AKAR: GEÇ KALINDI TARTIŞMALARI GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise depremin ilk olduğu andan itibaren askerin sahaya indiğini söylemiş ve saat saat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalışmalarını anlatmıştı. Akar, "Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ilk deprem saat 04.17'de gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığının yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin harekat merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30'da birliklerden rapor istedi. Aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi. Saat 04.50'de 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak görevinin başındaydı ve birliklerden durum raporu almaya başladı. Saat 05.00'te Bakanlığımız bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edildi. Geç kalındı tartışmaları gerçekleri yansıtmıyor. Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Gerçekleri yansıtmayan bu yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez" demişti.

"JANDARMA VE POLİS ZATEN TEYAKKUZ HALİNDEYDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise depremin ardından askerin çıkmasına izin verilmediği ve askerin sahaya geç indiği iddialarına tepki gösterip, "Uluslararası bir alarm verdik, uluslararası yardım istediğimiz yerde kendi askerimiz, jandarmamız, polisimiz zaten teyakkuz halindeydi." ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 01 Mart 2023
İmsak 06:08
Güneş 07:32
Öğle 13:22
İkindi 16:28
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir