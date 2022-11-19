Kılıçdaroğlu'nun AKP üyeliği ile günmedm olan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Celal Kılıçdaroğlu AKP'ye üye olmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu (68), solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak 10 Ekim'de Kocaeli Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alınmıştı. Kılıçdaroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti.
Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, 18 Kasım gecesi saat 22 sıralarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu'nun cansız bedeni, Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu'nun Kalp Yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
14 Ekim'de Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, 9 Ocak 2017'de AK Parti'ye üye olmuş Ak Parti önünde çekilen fotoğrafı sosyal medye hesabından böyle paylaşmıştı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016