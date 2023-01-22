Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş Açıklaması: Her Şeyi Biliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Aralık 2022 günü uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanlarından Öğretim Görevlisi Sinan Ateş cinayetine ilişkin, yaptığı açıklamada "Katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak."