Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal(!) açıklaması: Teröre karşı ortak ses çıkarmalıyız

İstanbul Beyoğlu ilçesi Takism İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör olayının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu; yaptığı açıklamada, "Ortak ses çıkarmak zorundayız" vurgusu yaptı.

Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında İstiklal Caddesi’ndeki patlama olduğu bilgisini alması üzerine şunları söyledi:

“Şu bir gerçek. Biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Ne olursak olalım; bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız. Terörü lanetlemek zorundayız. Terör nereden, kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun teröre karşı bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı şeyi seslendirmesi lazım. Terörü ve terörü yapanları, onlara destek verenleri lanetlemesi lazım. Bunu yaptığımız zaman gönül birliğimiz olur, kucaklaşmamız daha güzel olur. Bunu yapacağız.”