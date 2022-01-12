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Kılıçdaroğlu'ndan Enes Kara açıklaması...

Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem

GÜNDEM 12.01.2022, 17:07 12.01.2022, 17:58 Murat Aydın
Kılıçdaroğlu'ndan Enes Kara açıklaması...

Bir Cematin Öğrenci yurdunda gördüğü baskılar nedeniyle hayatına son veren Enes Kara'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, olaya sessiz kalmakla suçlanan CHP lideri Kılıçdaroğlu daha önce "Etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım" çıkışında bulunmuştu.

Verdiği yanıtla tepkileri daha da artıran Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Olayı hemen sıcağı sıcağına siyasete konu etmeyi etik bulmadım. Hepsi bu. Yoksa ben oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem" dedi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara önceki gün, kaldığı öğrenci yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etti. Kara'nın hayatına son vermesi Türkiye'yi yasa boğarken, olaya sessiz kalmakla suçlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan bir paylaşım yapmıştı.

"BU TARZ HABERLERİ PAYLAŞMAKLA İLGİLİ BİLİMSEL MAKALELER SÖZ KONUSUDUR"

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum. Bu tarz haberleri paylaşmakla ilgili bilimsel makaleler söz konusudur. Oluşan öfkeyi politik puana döndürme adına, bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru bulmuyorum." ifadesini kullanmıştı.

"

BİLİM İNSANLARININ UYARILARI KONUSUNDA HASSASİYET GÖSTERDİM"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları kimseyi tatmin etmezken, sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştiri mesajı aldı. Tepkiler üzerine Halk TV'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Eleştirilere elbette saygım var ama ilgisi yok. Bir iki nedenle hassasiyet gösterdim. Birincisi bilim insanlarının, psikiyatristlerin, psikologların bu tür olayların yazılması, dillendirilmesi konusunda uyarıları var. Bilimsel makaleleri var. Ben bilim insanlarının uyarıları konusunda hassasiyet gösterdim. İkinci olarak da çok acı, çok üzücü, yürek parçalayan bir olayı hemen sıcağı sıcağına siyasete konu etmeyi etik bulmadım. Hepsi bu. Yoksa ben oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem. Bugüne kadar da hiç çekinmedim. Doğru bildiğimi söyledim, söylemeye de devam edeceğim" dedi.

#EnesKara #KemalKılıçdaroğlu
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