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Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda can kaybı var

Merkezi Kahramanmaraş(ın Pazarcık ilçesinde olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen deprem 10 ilde etkili olurken, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GÜNDEM 06.02.2023, 08:13 06.02.2023, 13:58 Murat Aydın
Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda can kaybı var

Merkezi Kahramanmaraş(ın Pazarcık ilçesinde olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen deprem 10 ilde etkili olurken, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 50 artçı deprem meydan geldi.

Saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD, 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “4. seviye uluslararası alarmdayız” dedi.

Deprem, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis,Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay’da da hissedildi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay’da çok sayıda bina yıkıldı.

Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu.

Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun “Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi.” dedi.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte 16 binanın yıkıldığını, Vali Salih Ayhan ise ölü sayısının 15 olduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, deprem bölgesinde evlerine dönemeyen vatandaşların il müftülükleri ve din görevlilerinin rehberliğinde uygun olan camilerde diledikleri kadar kalabileceklerini bildirdi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, beş kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

14 ve 17 katlı iki binanın yıkıldığını belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, trafiğin kilitli olduğunu ve yardımların gelemediğini söyledi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su “Depremde 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı” dedi.

VALİLLER GÖREVLENDİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilirken AFAD “Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir” açıklamasını yaptı.

#kahramanmaraşdeprem #AFAD #deprem
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