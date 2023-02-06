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Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğünde yeni deprem!
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamada saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Gözpınar ilçesinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
GÜNDEM 06.02.2023, 14:19 Murat Aydın
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Gözpınar ilçesinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise deprem Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Az önce aynı bölgede Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde başka deprem meydana geldi. Bunlar birbirini tetikleyen depremler" denildi
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Gözpınar ilçesinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Ankara ve Samsun'dan da hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise deprem Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde oldu.
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