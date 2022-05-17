Kadıköy Belediyesi’ne ‘rüşvet’ operasyonu: 224 kişi hakkında gözaltı kararı

Kadıköy Belediyesi'nde neler olayor dedirtecek bir operasyonbaşlatıldı.. Cumhuriyet Savcılığı 224 kişi hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlarını işledikleri iddiasıyla soruşturma başlattı. Operasyonun İstanbul ile birlikte eş zamanlı olarak, İzmir, Kocaeli, Şırnak, Adana illerinde başladığıldığı bilgisine ulaşıldı. Kısa sürede medyada öne çıkan yolsuzluk-rüşvet operasyonu ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İstanbul Kadıköy Belediyesi’nde başlatılan ‘rüşvet ve sahtecilik’ operasyonu ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma kapsamında; Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon başlattı."