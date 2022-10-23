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İYİ Parti'den Amasra Maden Faciasına hukuki destek; Akşener'in talimatı ile 40 kadın avukat Amasra'ya gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in verdiği talimat sonrası İYİ Partili Ünzile Yüksel ve diğer avukatlar Bartın’a giderek maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin aileleriyle görüştü.

GÜNDEM 23.10.2022, 12:40 Murat Aydın
İYİ Parti'den Amasra Maden Faciasına hukuki destek; Akşener'in talimatı ile 40 kadın avukat Amasra'ya gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, geçen çarşamba günü partisinin grup toplantısında “Amasra’ya gidip şehit olan emekçi madencilerin haklarını arayacaksınız” talimatını vermişti.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Avukat Ünzile Yüksel, yanında 40 avukat meslektaşı ile birlikte maden faciasının yaşandığı Bartın Amasra’ya gitti. Yüksel, bölgede karşılaştığı “acının en zifiri karanlığını” anlattı.

“KİMSE BİZİ O DAVANIN GÖRÜLECEĞİ SALONDAN ÇIKARAMAZ”

Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, “Çok acılı aileler gördüğünü” kaydeden Yüksel, “23 yaşında gelin gördüm, ikiz çocuğa hamile, 27 yaşındaki eşini kaybetmiş. Acı ve çaresizlik hepsini yaralamış. En çok da kendilerini sahipsiz hissetmişler” dedi. Ailelere, “Sizin acınızı içimizde yaşıyoruz” dediklerini dile getiren Yüksel, “Davalara mahkemeler bizi sokmaz. O nedenle tüm ailelerden vekâletlerini istedik. Noter ücretlerini de biz ödeyeceğiz. Bir aileden bile vekâlet alsak bütün ailelerin savunucusu olacağız. Kimse bizi o davanın görüleceği salondan çıkaramaz” diye konuştu.

300 KADIN AVUKATLA BARTIN MADEN MAĞDURLARINA DESTEK

Yüksel, 300 İYİ Partili gönüllü kadın avukatla mağdur ailelere hukuki destek sağlayacaklarını da dile getirerek şunları kaydetti:

“Gerekirse 300 avukat daha ekler ailelerin hakkını savunuruz. Onların derdi para pul değil. Soruşturmanın sonucuna, bilirkişi raporlarına göre varsa ihmali olanların, sorumluların hukuk önünde gereken cezayı alması için elimizden geleni yapacağız.”

“İHMALİ OLAN HAPİSTE OLSUN”

Yüksel, Bartın’da aileler de dahil olmak üzere herkesin “ihmal” yönünde derin şüpheleri olduğunu kaydederek “Çok acılı aileler gördüm. 23 yaşında ikiz çocuklarına hamile eşini kaybetmiş bir gelin gördüm. Bir anne, ‘Benim çocuğum ihmal kurbanıysa mezarda, toprakta yatıyorsa ihmali olan da hapiste yatsın. Yüreğimin acısı bir nebze o zaman hafifler’ diye feryat etti” dedi.

“KADERİN NEYSE SENDE ONU YAŞA”

Çocuğunu kaybeden hiçbir annenin yaşanan felaketi “kader” olarak adlandırmadığını belirten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Yüksel, “Kader ise binlerce korumayla gezme, kaderin neyse sen de onu yaşa” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18:45 sıralarında "grizu patlaması" meydana geldi. 110 işçinin mesaide olduğu sırada yaşanan patlamada, 58 kişi kurtarıldı, 41 işçi ise hayatını kaybetti. Patlamada 11 işçi yaralandı, 58 işçi ise sağ olarak kurtarıldı.

#Amasra Maden Faciası #iyi parti #meral akşener #Ünzile Yüksel #Hukuki Destek
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