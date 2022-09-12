İYİ Parti Başkanı Abdulkadir Eroğlu: Darbecileri lanetliyorum
İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, 12 Eylül 1980 yılında gerçekleşen darbenin 42’nci yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Başkan Abdulkadir Eroğlu, “Parlamentoyu fesih ederek halkın iradesini, hukukun üstünlüğü, insan haklarını hiçe sayarak kanlı bir darbe gerçekleştirenleri lanetliyorum. Darbe ve darbeci zihniyetleri kınıyorum. Ülkemizi her yönüyle olumsuz etkileyen 12 Eylül darbesi vatanını ve milletini seven her kesimi ölüme ve işkenceye mahkum etmiştir. Darbenin ardından gerçekleşen fişlemeler, hukuksuzluklar insanların hayatlarını karartmıştır. Ülkemizin ilerlemesini durdurmak isteyenler bir 12 Eylül gecesi darbe planlarını gerçekleştirmiş ve ülkemizi karanlığa itmiştir. Ne bugün ne yarın yaşananlar asla milletimizin hafızasından silinmeyecektir. Her zaman karanlığı aydınlığa çeviren yüce Türk milleti darbelere geçit vermeyecektir. Bundan sonra cadde ve sokaklarda hiçbir zaman tank ve postal sesleri olmayacaktır. 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Allah bir daha o günleri ülkemize ve milletimize yaşatmasın." dedi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016