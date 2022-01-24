İyi ki Varsın Eren’i 4 bin öğrenci izledi

Bulancak Belediyesi tarafından sağlanan imkanla ilçede bulunan Ortaokul ve Lise öğrencilerinin tamamı “Kesişme-İyi ki Varsın Eren” filmini izleme imkanı buldu. Bulancak Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 4 bin öğrencinin filmi izlediği belirtildi.

Teröristlerce haince şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik’in hayatının anlatıldığı “Kesişme-İyi ki Varsın Eren “filminin gösterimi devam ederken, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Bulancak’ta bulunan tüm Ortaokul ve Lise öğrencilerine filmi ücretsiz izleme fırsatı sundu.

Öğrenciler, Bulancak Belediyesi tarafından Giresun’da bulunan sinema salonuna taşınarak filmi izleme fırsatı bulurken, böyle bir imkânı sağladığı için Belediye Başkanı Recep Yakar’a teşekkürlerini ilettiler. Filmi öğrencilerle izleyen Başkan Yakar, “İlçemizdeki Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz ile birlikte “Kesişme-İyi ki Varsın Eren “filmini izledik. Eren’in hayat hikayesi ve cesur duruşu Ülkemizdeki her gence örnek olmalı. Gerçekten duygu yüklü güzel bir film olmuş. Bir kez daha İyi ki varsın Eren, İyi ki varsın Ferhat Gedik ve İyi ki varsınız bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimiz diyoruz. Vatan size her zaman minnettar olacaktır” diye duygularını dile getirdi.

Başkan Yakar; Eren’in Annesiyle Görüntülü görüştü

Hafta sonu Şehit Eren Bülbül’ün köyünü ziyarete giden öğrenciler aracılığıyla, Eren’in annesi Ayşe Teyzeyle görüntülü görüşen Başkan Yakar, Ayşe Teyzenin acısını paylaşırken, Eren’in gurur veren ve tüm ülke gençlerine örnek olan kısa hayat hikayesiyle gönüllerde yaşamaya devam ettiğini ifade ederek, “Eren artık hepimizin evladı ve kardeşidir. Sizde hepimizin anası oldunuz. Ne kadar gurur duysanız azdır. Şehidimizi şükran ve rahmetle anıyoruz” dedi.