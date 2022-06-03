İstanbul için deprem uyarısı, Barajlara dikkat

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Avcılar'da Deprem ve Hazırlık" parnelinde konuştu. Prof. Dr. Naci Görür, Büyük İstanbul depreminde barajların ağır hasar alması durumunda yaşanacak sorunlara dikkat çekti. Prof. Görür, temiz suya erişmekte zorluk yaşanabileceğine işaret etti.

Türkiye'de nüfusun yüzde 20'sinin yaşadığı istanbul'da olasi bir Büyük İstanbul depremi her dönem ülkenin gündeminde yer alıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin kent merkezlerine vereceği hasarların ötesinde ağır hasar alabileceği düşünülen barajların yaratacağı sorunlara dikkat çekti. Görür, “İçme suyu olmadığında, insanlar yıkanamadığında salgın hastalıklar kol gezecek” diye konuştu.

Deprem sırasında barajların yakınlarındaki yerleşimlerin riskli alan olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, “Deprem esnasında barajlarda çatlama meydana gelirse, zemin sıvılaşmasından dolayı baraj ayakta kalamaz. Barajın arkasındaki milyonlarca metreküp su her şeyi önüne katıp götürür” dedi.

Prof. Dr. Görür, deprem öncesi ve sonrası yapılacaklarla ilgili “acil eylem planı” oluşturulması ve kamuoyuyla paylaşılması çağrısı da yaptı.