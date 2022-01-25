İstanbul Hava Limanı'nda yolcuların sefaleti... Yerlerde uyudular

Türk Hava Yolları, bu gece 00:00'a kadar İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada; 'İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

YOLCULAR YERLERDE UYUDU

Havalimanında yolculara karton kutular dağıtıldı. Yolculmar karton kutuların uzerinde veya kendi kaban, balto gibi eşyalarının üzerinde yerlerde uyuldu.

İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı nedeniyle duran uçuşlar, yolcularda büyük mağduriyete neden oldu.

Dün öğlen saatlerinden itibaren duran seferlerin yolcuları havalimanlarında mahsur kaldı. İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular terminalde buldukları alanlarda geceyi geçirmeye çalıştı.

Alanda mahsur kalan yolcular havayolları şirketlerini protesto etti.



Bazı yolcuların banklarda bazılarının X-Ray cihazlarındaki masalarda uyumaya çalıştıkları görüldü.