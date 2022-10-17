"İstanbul'da Yaşanacak Depreme Otomotiv Sektörü Hazırlıklı Değil!"

Premium araçlara servis hizmeti veren Aşin Otomobil, uzmanların son günlerde yaptığı "olası büyük İstanbul Depremi" uyarılarına atıfta bulunarak kritik bilgiler verdi. Depreme dayanıklı konut ve işyeri yönünden halen çok büyük eksikleri olan İstanbul'un otomotiv tarafında da hazırlıksız olduğunu söyleyen Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, "İBB ve Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı araştırmalar sonucunda iyi ihtimalle yaklaşık 50 bin binada ağır hasara yol açacağı deprem, birçok ulaşım sorununu da beraberinde getireceği gibi, direkt olarak otomobilleri, tüm ticari araçları, oto servislerini ve nihayetinde sigorta şirketlerini etkileyecek. 5 milyona yakın aracın olduğu metropolde 10 araçtan sadece 2'sinin kasko sigortası var. Yıkılacak, hasar görecek binalardan etkilenecek araçlar büyük bir ulaşım krizine sebep olabilir. Tamir edilecek durumda olan araçları onarabilecek servislerin de ayakta kalması şart. Hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Son günlerde tekrar gündeme gelen ve herkesi endişelendiren "İstanbul Depremi" konusunda Aşin Otomobil dikkat çekici uyarılarda bulundu. Deprem dayanıklılığına sahip konut hususunun en önemli konu olduğu olası depremde, ulaşımın da büyük önem taşıdığını belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, otomotiv sektörünün depreme yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi.

İstanbul'da yaklaşık 5 milyon araç tehlike altında

Artan kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçe fiyatları sebebiyle birçok kurum ve bireyin sigorta yaptırmaktan imtina ettiğini kaydeden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, "Sigortalı olma bilincimiz zaten düşüktü Enflasyon, yedek parça ve araç fiyatlarındaki artış sebebiyle artan poliçe fiyatları, kişileri sigorta yaptırmaktan alıkoymaya başladı ve her geçen gün oran düşüyor. İstanbul'da yaklaşık 5 milyon araç var ve 10 araçtan ortalama sadece 2-3'ü kaskolu. Binalar hasar gördüğünde, bu araçların da önemli bir bölümü hasar görecek ve hiçbir teminat altında değiller. Her araç milli servettir, bu konuda topyekun bilinçlendirme yapılmalı." dedi.

Hasarlı araçları onaracak servis bulamayabiliriz

İBB'nin ve Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı araştırmalar sonucunda İstanbul'da iyi senaryoda 50 bin binanın ağır hasar göreceği öngörüsünün var olduğunu hatırlatan Erdem, "Deprem sonrasında gerek hususi, gerek ticari, gerek kamu araçları, hepsi önemli göreve sahip olacak, ancak bu araçların hasara uğrayan ve onarılabilecek durumda olanlarını onarma ihtiyacı ortaya çıkacak. Oto servislerinde de depreme dayanıklılık hususunda çok büyük eksikler mevcut, birçok servis 40-50 yıllık binalarda faaliyet gösteriyor. Araçları onaracak servis dahi bulamama riski var. Kamudan otomotiv sektörü temsilcilerine, belediyelerden sigorta şirketlerine, vatandaşlarımızdan tüm sektör çalışanlarına, hepimizin deprem konusunda bilinçlenmesi, bir an önce gerekli önlemleri alması gerekiyor." açıklamasını yaptı.