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İstanbul'da kar-kış uyarısı... Mart karı yağıyor..

İstanbul'da kar yağışı başladı! Meteoroloji uyardı, İstanbul Valiliğinca okulları tatil edildi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşları zorunlu olmadıkça araçla yola çıkmaması için uyardı. İstanbul'da kar kaç gün sürecek?

GÜNDEM 18.03.2022, 10:20 Murat Aydın
İstanbul'da kar-kış uyarısı... Mart karı yağıyor..

İstanbul'da kar yağışı başladı! Meteoroloji uyardı, İstanbul Valiliğinca okulları tatil edildi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşları zorunlu olmadıkça araçla yola çıkmaması için uyardı. İstanbul'da kar kaç gün sürecek?

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da yeniden kar önlemleri alındı, Valilik okulları bugün için tatil etti. İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla etkili oluyor. Meteoroloji yeni hava durumu raporunda kar yağışının kaç gün süreceğini de duyurdu. İşte 18 Mart hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

“TOPLU TAŞIMA KULLANIN, ARAÇLARINIZLA ÇIKMAYIN”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olması beklenen kar yağışı öncesinde kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu. AKOM’dan vatandaşlara seslenen İmamoğlu, “Geçen hafta hep birlikte çok başarılı bir karla mücadele verdik. Ben yine yarın bütün İstanbullu hemşehrilerime, azami sayıda toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Eğer zaruret yoksa, araçlarıyla dışarı çıkmamalarını da öneriyorum. Yılın belki de son kar yağışını birlikte göreceğiz. Dolayısıyla, bir günü daha, bir mesai gününde en tedbirli şekilde geçirmemiz gerçekten işlerimizi kolaylaştıracak” dedi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağmaya başladı. Meteorolojinin açıklamasının ardından beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'un bazı gölgelerinde kar aralıklarla etkisini gösteriyor.

İSTANBUL'DA KAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

#kar #istanbul #meteoroloji
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hafif kar duşu
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