İstanbul'da HDP binasına silahlı saldırı

İstanbul’da silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırdı. Bir kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul’da HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında bir kişi tarafından saldırıda bulunuldu. İlçe Başkanı Mehmet Kuzu, saldırganın üzerinde silah olduğunu bir arkadaşlarının hafif yaralandığını bildirdi.

İstanbul’da HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na bugün öğlen saatlerinde bir kişi tarafından saldırıda bulunuldu. HDP Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Kuzu, olayı şöyle anlattı: “Bir şahıs geliyor, ‘Üye olacağım’ diyor. Yönetici arkadaşlar yok diyorlar. Dışarı çıkıyor, geliyor. Çay veriyorlar. O sırada genç arkadaşlardan birine bıçak çekiyor. Üzerinde iki silah var. Onları çıkarıyor. Arbede yaşanıyor. Dışarıdaki esnaf ve insanlar üzerine hücum edince yakalanıyor. Sonra gelip polis alıp götürüyor. İlçede genç arkadaş bıçaktan dolayı hafif yaralandı.”

Kuzu, saldırganın Kocasinan Karakolu’na götürüldüğünü ve suç duyurusunda bulacaklarını söyledi.

"PLANLI SALDIRILAR"

Olayın duyulmasıyla birlikte HDP il, ilçe yöneticileri Bahçelievler’e doğru harekete geçti. Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'a konuyla ilgili açıklamada bulunan HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, “Açıkçası faciadan dönüldü diyebilirim. Silahın ateşlenmemesi büyük bir mucize. Silah ateş alsaydı bunları konuşmazdık. İzmir il binamızdaki saldırıda öldürülen Deniz Poyraz davasının bir gün öncesi böyle bir saldırının yapılması bizim için manidardır. Partimize dönük bu tür silahlı saldırılar, bir kişinin milliyetçi duygularıyla yaptığı saldırılar olarak gösterilmek isteniyor. Biz böyle düşünmüyoruz. Bu saldırılar, planlı ve bilinçli saldırılardır” dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

istanbul Valiliği'de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olay yerinde 6 adet kurusıkı tabanca mermisi ve iki adet kurusıkı tabanca bulunduğunu kaydetti. Valilik açıklamasında şu bilgiler verildi: "Bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda; HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu binayı kaçarak terk ettiği bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce (M.E.S) isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, (2) adet kurusıkı tabanca ve (6) adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. "

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ise Tele1 yayınında yaptığı açıklamada, "Saldırgan 'Buraya sizi öldürmeye geldim' demiş" diye belirtti.

SALDIRI DENİZ POYRAZ DAVASI ÖNCESİ

HDP İzmir il binasına 17 Haziran’da Onur Gencer tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda HDP’li Deniz Poyraz yaşamını yitirmişti. Davanın duruşması yarın İzmir Bayraklı Adliyesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Davada sanık Onur Gencer ilk defa mahkemeye çıkarılacak ve ifadesi alınacak.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP', saldırı üzerine resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Bahçelievler İlçe Örgütümüze yönelik saldırı üzerine Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar bu akşam 18.30’da ilçe örgütümüzü ziyaret edecektir. Halkların bir arada, eşit, özgür yaşama umuduna hep birlikte sahip çıkmak için halklarımızı ilçe örgütümüze çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.