İstanbul Barosu'na 144 yıl sonra Kadın Başkan; Av. Filiz Saraç

İstanbul Barosu Üyeleri Başkanlık Seçimi için Sandık başındayldı. 9 Avukat gurubunun adaylarının yarıştığı baro seçiminde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç kazanarak baronun yeni başkanı seçildi. 54 yaşındaki hukukçu, 144 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği 52'nci Genel Kurul toplantısının birinci oturumu 21 Ekim Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Genel kurulun ikinci gününde sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemleri için avukatlar Kongre merkezine geldi.

Dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu'nun başkanlık seçimleri bugün (23 Ekim 2022 Pazar günü) saat 09.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Baro seçimi için 9 avukat grubundan adaylar yarıştı. Seçimler saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıklar açıldı, oy sayım işlemi başladı. Oy verme işlemi için dün gece 144 sandık kuruldu. Her sandıkta üç kişi görevlendirildi.

9 ADAY YARIŞTI...

Genel kurulda 8 avukatlık grubundan 9 aday başkanlık için yarıştı. Adaylar ve grupları şöyle; Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu'ndan Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği'nden Metin Uracin ve Avukat Mert Er Karagülle başkan olmak için yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimleri 7 bin 96 oy alan Filiz Saraç kazandı. Saraç böylece 144 yıllık İstanbul Barosunun ilk kadın başkanı oldu.

İSTANBUL BAROSU'NUN İLK KADIN BAŞKANI OLDU

Resmi olmayan sonuçlara göre, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç, 7 bin 96 oyla baronun yeni başkanı oldu. Böylece 144 yıllık İstanbul Barosu'na ilk kez bir kadın başkan seçildi. İstanbul Barosu'nda 'Filiz Başkan' sloganları atıldı.

İstanbul Barosu seçim sonuçları şöyle:

Açılan sandık sayısı: 144/144

Filiz Saraç / 7 bin 96 oy

Hasan Kılıç / 6 bin 425 oy

Gökhan Ahi / 4 bin 768 oy

"BİR HUKUK DEVLETİ SORUNUMUZ VAR"

İstanbul Barosu Başkan adayı avukat Hasan Kılıç, 35 No'lu sandıkta oy kullandı. Kılıç burada yaptığı konuşmada, "Toplumun ve avukatların beklediği baroyu ve hukuku geri getireceğiz. Her alanda gücümüzü arttıracağız. Sorunlarımız çok fazla. İstanbul Barosu'nun gücüne herkesin ihtiyacı var. İstanbul Barosu Türkiye'nin pusulasıdır. Toplumun hak arayışında önde olacağız. Bir hukuk devleti sorunumuz var. Hukuku geri getirmek istiyoruz" dedi.

"DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

İstanbul Barosu Başkan adayı avukat Gülden Sönmez de 21 No'lu sandıkta oy kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Sönmez, şunları söyledi: "İstanbul Barosu dünyanın en büyük barosu. İki günlük genel kurulda sorunlarımızı ve çözümlerimizi konuştuk. Katılım yüksek, insanımız için en hayırlısı olacak ve değişimi gerçekleştireceğiz."

"İSTANBUL BAROSU, HAK MÜCADELESİNİN SEMBOLÜDÜR"

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç ise oyunu kullandıktan sonra, "İstanbul Barosu tarihi boyunca hak mücadelesinin simgesi olmuştur. Bugün verdiğimiz oy meslektaşlarımız için ve memleketimiz için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"GELENEKLERLE BİRLİKTE GELECEĞE KOŞALIM"

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Önce Avukat Grubu'nun adayı Avukat Elif Görgülü de oyunu kullandı. Görgülü şöyle konuştu: "Son derece adil, son derece centilmence koşullarda geçeceğine inanıyorum. İstanbul Barosu 144 yıllık bir kurum. Gelenekler var. O geleneklerle birlikte geleceğe koşalım diyoruz."

FİLİZ SARAÇ KİMDİR?

1968 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Filiz Saraç aslen Gümüşhanelidir.

Filiz Saraç, 2022 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1988 yılında tamamladı. Aynı üniversitede kamu hukuku üzerine yüksek lisans yaptı.

1991 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde serbest avukatlık yapmaya başladı.

Filiz Saraç, İstanbul Barosu'nda şu görevlerde bulundu:

1996-1998 - Yönetim Kurulu Üyeliği

2002-2004 - Genel Sekreterlik

2004-2006 - Başkan Yardımcısı

Filiz Saraç, 2017 yılında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'na seçildi.

TBB bünyesindeki Hukuk Okur Yazarlığı projesinin kuruculuğu görevini üstlendi.

Kurucusu olduğu Kamu Yararını Savunma Derneği'nin daha sonra onursal başkanı oldu.

Filiz Saraç, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2003-2009 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi.

'Ceza Hukukunda Bina Çökmeleri' adlı yüksek lisans tezi önce makale olarak Legal Hukuk Dergisi'nde, daha sonra İstanbul Barosu tarafından kitap olarak yayımlandı.

Kamuoyunda Veli Göçer davası olarak bilinen deprem davasında depremzedelerin vekilliğini yaptı.

İstanbul Barosu Genel Sekreteri olarak, 2003 yılında meydana gelen Bingöl depreminde yerinde incelemelere katıldı.

2004 yılında Sakarya Pamukova'da meydana gelen tren kazasında İstanbul Barosu adına kaza sonrası tespitleri yaptıran Baro heyetinde yer aldı.

Kaynak: Karar