İstanbul'a giriş yolları açıldı, Kamu çalışanlarının kış izni uzadı

Ulaştırma Bakanı Adil Bakan Karaismailoğlu sosyal medya hesabından 'Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da Karayolları Genel Müdürlüğü ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır.' dedi.

Bakanın bu açıklamasının geldiği saatlerde İstanbul Valiliği'ndan yapılan basın açıklamasında "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına, Karar verilmiştir" denildi. İşte Valilikten saat 13.30'da yapılan açıklama...

Valilk açıklamasında kamu çalışanları, Yüksek Öğretim ve Özel Eğitim ve Rephabilitasyon Merkezleriyle i ilgili alınan yeni kış kararlarıda yer aldı.