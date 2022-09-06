İsmail Türüt’e ‘Sedat Peker’ soruşturması
İsmail Türüt'ün rüşvet ile ilgili adını verdiği çok sayıda isim ile ilgili Adalet Mekanizmaları bir adım bile atmaz iken, Peker ile ilgili şiir yazıp seslendiren Sanatçı İsmail Türüt sorguya alındı. İsmail Türüt'ün, Sedat Peker'e yazdığı doğum günü şarkısı gerekçesiyle ifadesi alındı.
İsmail Türüt'ün rüşvet ile ilgili adını verdiği çok sayıda isim ile ilgili Adalet Mekanizmaları bir adım bile atmaz iken, Peker ile ilgili şiir yazıp seslendiren Sanatçı İsmail Türüt sorguya alındı. İsmail Türüt'ün, Sedat Peker'e yazdığı doğum günü şarkısı gerekçesiyle ifadesi alındı.
Turkulak.com'un haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilen İsmail Türüt, ifadesinin alınmasının akabinde serbest bırakıldı.
Türüt, bir süre önce Sedat Peker’le ilgili bir doğum günü şarkısı bestelemişti.
İşte İsmail Türüt’ün Sedat Peker için bestelediği ‘Siyaset bozdu keyfimizi’ isimli şarkının sözleri:
“Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere
Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker’e
Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim
Doğum gününü kutlar, yanağından öperim
Reisim sen gideli, deli gibiyim deli
Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli
Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli
Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor
Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor
Tanıyan tanımayan seni bana soruyor
Seni bana soruyor
Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını
Adam sandıklarımın sildim artık adını
Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın
Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın
Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın
Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun
Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun
Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor
Ekonomik bunalım günden güne artıyor”
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016