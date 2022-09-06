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İsmail Türüt’e ‘Sedat Peker’ soruşturması

İsmail Türüt'ün rüşvet ile ilgili adını verdiği çok sayıda isim ile ilgili Adalet Mekanizmaları bir adım bile atmaz iken, Peker ile ilgili şiir yazıp seslendiren Sanatçı İsmail Türüt sorguya alındı. İsmail Türüt'ün, Sedat Peker'e yazdığı doğum günü şarkısı gerekçesiyle ifadesi alındı.

GÜNDEM 06.09.2022, 12:26 Murat Aydın
İsmail Türüt’e ‘Sedat Peker’ soruşturması

İsmail Türüt'ün rüşvet ile ilgili adını verdiği çok sayıda isim ile ilgili Adalet Mekanizmaları bir adım bile atmaz iken, Peker ile ilgili şiir yazıp seslendiren Sanatçı İsmail Türüt sorguya alındı. İsmail Türüt'ün, Sedat Peker'e yazdığı doğum günü şarkısı gerekçesiyle ifadesi alındı.

Turkulak.com'un haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilen İsmail Türüt, ifadesinin alınmasının akabinde serbest bırakıldı.

Türüt, bir süre önce Sedat Peker’le ilgili bir doğum günü şarkısı bestelemişti. 

İşte İsmail Türüt’ün Sedat Peker için bestelediği ‘Siyaset bozdu keyfimizi’ isimli şarkının sözleri:

“Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere

Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker’e

Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim

Doğum gününü kutlar, yanağından öperim

Reisim sen gideli, deli gibiyim deli

Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli

Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli

Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor

Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor

Tanıyan tanımayan seni bana soruyor

Seni bana soruyor

Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını

Adam sandıklarımın sildim artık adını

Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın

Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın

Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın

Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun

Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun

Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor

Ekonomik bunalım günden güne artıyor”

#ismailturut #SedatPeker #sorgu #sedetpekerdogumgunuşiiri
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