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İmamoğlu'ndan İktidara; Asgari ücrete yüzde 50 değil yüzde 100 zam yapsanız da yetmez!

 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çiftçisinden yerel yönetime kadar her kesimin ekonomik darboğazdan etkilendiğini belirterek “Elektriğin üç kat birden arttığı bir ortamda asgari ücrete yüzde 50 değil yüzde 100 de zam yapsanız yetmeyecek hale getirisiniz” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM 12.02.2022, 21:48 Murat Aydın
İmamoğlu'ndan İktidara; Asgari ücrete yüzde 50 değil yüzde 100 zam yapsanız da yetmez!

BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilere ulaşacak bin 250 ton süt yeminin dağıtım töreninde konuştu. Çiftçisinden yerel yönetime kadar her kesimin ekonomik darboğazdan etkilendiğini söyleyen İmamoğlu, “Herkes biliyor ki; dün evine ya da çiftliğine bin lira gelen elektrik faturası, şimdi üç bin lira geliyor” dedi. 11 Büyükşehir Belediyesi olarak çözüm önerilerini hükümetle paylaştıklarını anımsatan İmamoğlu, “Elektriğin üç kat birden arttığı bir ortamda asgari ücrete yüzde 50 değil yüzde 100 de zam yapsanız yetmeyecek hale getirisiniz. Diyoruz ki, el birliğiyle bazı hususları birlikte aşalım. Siz bu zor dönemi atlatmayla ilgili vergi muafiyetleri getirin, çiftçinin yakıtını daha ucuza verin.  Belediyenin suyu daha uygun verebilmesi elektrikten bir kısım vergileri almayın” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), İstanbul genelinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticiler için başlattığı ücretsiz sığır ve manda süt yemleri, düzenlenen törenle yola çıktı. Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali’nde düzenlen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık ile meslek odaları başkanları ve İstanbullu büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler katıldı. Türkiye’nin derin bir ekonomik darboğazdan geçtiğini söyleyen İmamoğlu, çiftçinin mutlaka desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Hayat pahalılığının toplumu her kesimini derinden etkilediğini belirten İmamoğlu, maliyetlerin çiftçiler ve tüm üreticiler için katlanılamaz boyuta ulaştığını söyledi. 

“ŞİKAYET DEĞİL ÇÖZÜM ARAYIŞINDAYIZ”

Yerel yönetimlerin de artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğini kaydeden İmamoğlu,  “Biz 11 Büyükşehir Belediye Başkanları olarak ülkemizin iyi olması için, ülkemizin bu zorluklardan, bu darboğazdan kurtulabilmesi için şikayet değil çözüm arayışındayız. Çözüm arayışında olurken de hükümeti, -ülkenin hükümeti hepimizin hükümeti- uyarıyoruz. Diyoruz ki; bakın şunu yapmayın. Bunu yaparsanız çiftçi zorda kalır, üretemez. Tezgahtaki ürün pahalılaşır. Vatandaşın sofrasına gelemez. Vatandaşımız açlıkla karşı karşıya kalır” ifadelerini kullandı.

“ABARTILACAK HUSUS YOK DEMEK ÇÖZÜM DEĞİL”

Elektrik faturalarının üçe katlandığını belirten İmamoğlu, konuşmasının devamında yerel yönetimlerle ilgili şu önerilerde bulundu:

“Bu ortamda asgari ücrete yüzde 50 değil yüzde 100 de zam yapsanız yetmeyecek hale getirisiniz. Biz de uyarıyoruz. Diyoruz ki, el birliğiyle bazı hususları birlikte aşalım. Siz bu zor dönemi atlatmayla ilgili vergi muafiyetleri getirin, çiftçinin yakıtını daha ucuza verin Belediyenin suyu daha uygun verebilmesi elektrikten bir kısım vergileri almayın. Mazot veya enerji fiyatlarındaki artışlardan ötürü biz vatandaşı zaten toplu taşımada çok zorlanarak sübvanse ederek hizmetlerimizi sunuyoruz. Gelin bizden bir dönem için bazı vergileri almayın. Biz vatandaşa daha uygun hizmet edelim. Vatandaş bu yoksul anında bu zamların altında sıkıştığı bir ortamda bugünleri atlatabilsin. Sadece sosyal yardımla bu iş aşılamaz diye fikirlerimizi paylaşıyoruz. Tüm zorluklara rağmen görevimizi sorumluluğumuzu yerine getirirken Türkiye'nin neredeyse yüzde elliye yakın yerel yönetim nüfusunun yükünü taşıyan bizler bütün sorumlulukları yerine getirirken bir yandan da hükümetimize iş birliği çağrısı yapıyoruz. Elimizi uzatıyoruz. Tüm belediyelere diyoruz ki siz de bizim gibi düşüncelerinizi aynı siyasi partiden de olsanız aktarın. Hep beraber çare bulalım. Yoksa vatandaş abartılacak kadar bir takım hususlar yok demeyle bu işlerde çözüm bulmamız mümkün değil.”

“HİÇ YAPILMAYAN UYGULAMALARI İŞLEME KOYUYORUZ”

Üreticilere desteklerinin devam edeceğini paylaşan İmamoğlu, İstanbul’un tarihi ve sanayisiyle, ticaretiyle ve kültürüyle öne çıktığını ancak tarımla ilgili de önemli fırsatları barındırdığını belirterek şunları söyledi:

 “Bütün arkadaşlarımla tarımda bugüne kadar hiç yapılmayan uygulamaları işleme koyuyoruz. Sadece küçükbaş büyükbaş hayvancılıkla, besicilikle uğraşan vatandaşlarımıza, çiftçimize değil, köylerimizde tarımla ilgili ne faaliyet var ise sunmayı İstanbul Yerel Yönetimi olarak temel prensip edindik… Yem konusunda maliyetlerinizin büyük bir rakama ulaştığını biliyoruz. Bu gideri düşürmek üzere de sizlere süt yemi desteğini sunuyoruz.”

12 İLÇE 110 MAHALLEYE YEM DESTEĞİ

İmamoğlu, verilen destekle ilgili bilgileri de “Sığır yetiştiriciliği yapan işletme başına 2,5 ton, manda yetiştiriciliği yapan işletme başına ise 1,5 ton yem dağıtacağız. Böylece sığır yetiştiriciliğiyle uğraşan bir çiftçimiz yaklaşık 11 bin 500 TL’lik maliyetten kurtulmuş olacak. Burada gördüğünüz yemler, İstanbul’un 12 ilçe 110 mahallesine ulaşacak. İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve İstanbul İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyesi 569 çiftçimize dağıtılacak. Yemlerimizi Tekirdağ Büyükşehir Belediye’mizden alıyoruz. Böylece komşu ilimiz Tekirdağ’daki üreticilerimize de katkıda bulunmaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz” cümleleriyle paylaştı.

TEKİRDAĞ YEM FABRİKASI OLAN TEK BELEDİYE

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yem fabrikası olan Türkiye’de tek belediye olduklarının bilgisini vererek tarım hayvancılığa büyük bir yatırım yaparak önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Çatalca Ziraat Orası Başkanı Seyit Çetin ile İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tamer Tunca da kısa birer konuşma yaparak, üreticilerin sorunlarını paylaştılar.   İBB’nin tarım ve hayvancılık alanlarındaki destekler dolayı teşekkürlerini ilettiler.

#ibb #Ekremİmamoğlu #ElektrikZammı #AsgariÜcret
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