İmamoğlu için kritik gün...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya bugün devam edilecek. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 21 Eylül tarihinde görülen duruşmada mahkeme tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Anadolu Adalet Sarayı'ndaki duruşma saat 11.00'de başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülmüştü.

İMAMOĞLU'NUN 4 YIL 1 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre iddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istendi.

11 KİŞİNİN MAĞDUR OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

DURUŞMA SAAT: 11.00'DE BAŞLAYACAK

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 21 Eylül tarihinde görülen duruşmada mahkeme tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Anadolu Adalet Sarayındaki duruşma saat 11.00'de başlıyor.

SEÇİLME YASAĞI

imamoğlu'nun ceza alması durumunda seçim yasağı ile karşı karşxıya kalacak. Bu edenle İmamoğlu'nun yargılanıp cezalandırılması ve Cumhurbaşkanlığı konusunda aday olamaması için yargılandığı kulislerde konuşuluyor. Yargının vereceği karar işi ortaya koyacak.